以为出租房间、请人打工只是小事？三名新加坡人和一名菲律宾籍男子因涉嫌聘雇或窝藏触犯移民法令者，星期三（10月28日）被控上法庭。

根据移民与关卡局星期三发布的文告，四名被告共涉及四起案件。

傅鼎仁案：涉聘雇逾期居留斯里兰卡男子

在第一起案件中，26岁新加坡籍男子傅鼎仁（Edmund Poh Ding Ren）因非法聘请27岁斯里兰卡籍男子拉杜（Rathu Arachchilage Priyanath Pasindu Malshan）被控。

文告指出，拉杜自2025年12月21日逾期逗留在新加坡。

调查显示，傅鼎仁在未确保拉杜持有效准证的情况下，于2026年2月至2026年7月期间聘请他。拉杜早前已被判处六个星期监禁和三下鞭刑，在刑满后被驱逐出境，并被禁止入境新加坡。

哈珊娜案：涉窝藏及聘用印尼女子

在第二起案件中，一名40岁新加坡籍女子哈珊娜（Nur Hasanah Binte Ariff）因窝藏和聘用一名36岁印度尼西亚籍女子玛瑟米（Masemi）被控。

移民局透露，玛瑟米的特别准证（Special Pass）于2025年5月27日过期，并自此逾期逗留在本地。她已被驱逐出境。

吴永华案：涉窝藏中国女子逾16年

在第三起案件中，一名77岁新加坡籍男子吴永华（Goh Yong Hua）因窝藏一名47岁中国籍女子周群英（Zhou Qunying）被控。

文告指出，周群英自2010年6月3日逾期逗留在新加坡，前后超过16年。

调查显示，吴永华相信在明知周群英逾期逗留的情况下，仍允许后者居住在他位于马林弯（Marine Crescent）的住宅，直至周群英被逮捕。

周群英早前已被判处六个月监禁和罚款2000元，刑满后被驱逐出境，并被禁止入境新加坡。

罗兰多案：涉鲁莽窝藏同胞

在最后一起案件中，42岁菲律宾籍男子罗兰多（Macatangay Rolando Jr Hicana）因罔顾一名53岁菲律宾籍女子乔瑟琳（Jocelyn Labiaga Adlawan）在新加坡逗留是否合法，仍旧窝藏她，被控两项罪名。

乔瑟琳自2009年6月25日逾期逗留在新加坡，至今已超过17年。乔瑟琳被判处监禁六个月，并罚款2000元。她刑满后被驱逐出境，并被禁止入境新加坡。

根据法令，聘请抵触移民法令者若罪成，可被判处六个月至两年监禁，和罚款最高6000元。

在知情的情况下窝藏非法逗留者，罪成可面临六个月至两年监禁，及罚款最高6000元；疏忽窝藏逾期逗留者，罪成可被判处最高6000元罚款，或最长12个月监禁，或两者兼施。

移民局强调，有意出租房屋者必须履行查核义务，包括检查租客的居留和工作准证、对比确认租客证件与护照上的资料，以及向人力部核实租客准证的有效性。（人名译音）