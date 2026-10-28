住宅发展计划引发争议的马裕树林和 吉门营房 在修订方案中将保留更多绿地，并增设或扩展自然公园。修订方案预计提供约1万1000个住宅单位，比原计划减少约1200个。

吉门营房划作绿地的面积则从约八公顷增至12公顷，相当于当地约20公顷现有绿地的六成，高于原方案的四成。相关绿地将纳入新建的亚历山大自然公园，扩大拉柏多自然公园网络。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉同日接受媒体访问时说，马裕树林预计兴建约4000个组屋单位，比原计划减少约400个；吉门营房则提供约7000个住宅单位，比原计划减少约800个。

吉门营房的住宅中，约5500个属组屋单位。这意味着，两处地段合计将提供约9500个组屋单位，另有约1500个私人住宅单位。

陈圣辉说，当局会在可行情况下兴建较高的住宅楼，保留更多绿地的同时也满足国人的住屋需求，让年轻家庭有机会与父母就近居住。

“我们研究并考虑了许多建议。这些修订方案体现了住屋、绿地和文化遗产需求之间的平衡。”

吉门营房修订发展方案将划作绿地的面积从约八公顷增至12公顷，相关绿地将纳入即将设立的亚历山大自然公园，纳入拉柏多自然公园网络，与周边绿地在生态上连成一体。（国家公园局提供）

根据修订方案，马裕树林新增保留绿地位于研究范围南部，将形成较宽阔延绵的绿地，与保留区内部及金文泰自然廊道的生态连成一体，为野生动物提供更大的活动空间。

吉门营房则在靠近直落布兰雅31街的东部保留更多绿地，包括山丘周围的现有树林，并拓宽洛路和马兰路一带的南北生态廊道。

吉门营房文化遗产保留安排没有改变，当局将继续保留原方案列出的25座历史建筑，研究将之改作商业和社区设施等用途。

马裕树林修订发展方案将保留绿地从约八公顷增至10公顷，并划为新的自然公园。旧裕廊铁路自然步道将穿行其中，加强生态连接，也为居民提供亲近大自然的休闲空间。（国家公园局提供）

建屋局在今年7月中旬公布斜阳大道和吉门营房环境影响评估报告，以及吉门营房的文化遗产影响评估报告，并就这两处的发展构思展开公众咨询。

过去几个月，两项发展计划引起公众广泛关注，不少人通过网上请愿、居民对话会等方式表达意见，要求保留更多绿地。

马裕树林新增保留的绿地位于研究范围南部，将形成较宽阔、连续的绿地，加强保留区内部及金文泰自然廊道的生态连接。（档案照片）

建屋局说，当局在为期四周的公众咨询分别收到约7200份和2300份有关马裕树林和吉门营房的反馈。当局也与约1000名利益相关者交流，包括居民、自然团体、青年、学者及专业人士。