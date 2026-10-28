马裕树林吉门营房保留更多绿地 住宅单位减1200个
住宅发展计划引发争议的马裕树林和吉门营房在修订方案中将保留更多绿地，并增设或扩展自然公园。修订方案预计提供约1万1000个住宅单位，比原计划减少约1200个。
建屋发展局星期三（10月28日）公布两处地段的修订发展方案。马裕树林的保留绿地将从约八公顷增至10公顷，占23公顷研究范围近半，高于原方案的约35％。整个保留区将规划为新的自然公园。
吉门营房划作绿地的面积则从约八公顷增至12公顷，相当于当地约20公顷现有绿地的六成，高于原方案的四成。相关绿地将纳入新建的亚历山大自然公园，扩大拉柏多自然公园网络。
国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉同日接受媒体访问时说，马裕树林预计兴建约4000个组屋单位，比原计划减少约400个；吉门营房则提供约7000个住宅单位，比原计划减少约800个。
吉门营房的住宅中，约5500个属组屋单位。这意味着，两处地段合计将提供约9500个组屋单位，另有约1500个私人住宅单位。
陈圣辉说，当局会在可行情况下兴建较高的住宅楼，保留更多绿地的同时也满足国人的住屋需求，让年轻家庭有机会与父母就近居住。
“我们研究并考虑了许多建议。这些修订方案体现了住屋、绿地和文化遗产需求之间的平衡。”
根据修订方案，马裕树林新增保留绿地位于研究范围南部，将形成较宽阔延绵的绿地，与保留区内部及金文泰自然廊道的生态连成一体，为野生动物提供更大的活动空间。
吉门营房则在靠近直落布兰雅31街的东部保留更多绿地，包括山丘周围的现有树林，并拓宽洛路和马兰路一带的南北生态廊道。
吉门营房文化遗产保留安排没有改变，当局将继续保留原方案列出的25座历史建筑，研究将之改作商业和社区设施等用途。
建屋局在今年7月中旬公布斜阳大道和吉门营房环境影响评估报告，以及吉门营房的文化遗产影响评估报告，并就这两处的发展构思展开公众咨询。
过去几个月，两项发展计划引起公众广泛关注，不少人通过网上请愿、居民对话会等方式表达意见，要求保留更多绿地。
建屋局说，当局在为期四周的公众咨询分别收到约7200份和2300份有关马裕树林和吉门营房的反馈。当局也与约1000名利益相关者交流，包括居民、自然团体、青年、学者及专业人士。