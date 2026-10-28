提升施工效率、改善老旧设施、让住家更凉爽，建屋发展局新一轮“企业版酷点子”计划将围绕这三大方向，向企业征集创新方案。

新加坡企业发展局将再注资400万元，支持相关技术研发，使计划总资金额增至900万元。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉星期三（10月28日）在2026年新加坡科技创新周（SWITCH）上，宣布新一轮“企业版酷点子”（Cool Ideas Enterprise，简称CIE）计划详情。

他指出，我国的公共住房制度虽行之有效，“但这不是靠运气得来的，我们也不能把这一切视为理所当然”。

“我们必须继续为国人建造足够的优质住房，既要安全，也要让大家买得起、住得上。要做到这些，并不容易。”

我国建屋需求持续强劲。政府将在2025年至2027年推出约5万5000个预购组屋单位；去年颁发的建筑合同总值则超过500亿元。

陈圣辉说，当前的挑战是如何加快建造速度、减少人力需求，同时妥善维护老化设施，应对城市高温。新一轮“企业版酷点子”征集活动将围绕这三大方向，寻求创新解决方案。

征集项目涵盖机器人与自动化施工、智能打桩、提高气动垃圾输送系统的可靠性、改造现有海岸护岸，以及创新降温方案等。有潜力的方案可在组屋项目试用，评估成效后再探讨扩大应用。

首届建筑环境展示日 为企业和业界伙伴牵线

建屋局与企发局也在科技创新周举办首届建筑环境展示日（Demo Day），让13家企业展示创新方案，并与发展商、建筑承包商和预制构件制造商洽谈合作。

参展的本地企业Envicom开发了一款防结露涂层。公司创办人林成发（51岁）受访时说，长时间开冷气所形成的室内外温差，容易使墙面凝结水珠，进而滋生霉菌。这款涂层有助减少墙面结露，避免发霉的问题。

另一款参展方案是QPBuddy数码平台，让工地主管和工程师远程协调施工，包括实时监督工地，减少到场监工的需要。

QPBuddy项目负责人刘朔语（50岁）说，为应付建筑需求，建筑公司与承包商已竭力提升工作效率，但单靠传统方法终究会遇到瓶颈。他认为，政府积极推动创新，有助行业进一步提高生产力。

为协助企业测试和改良技术，建屋局同日启用建筑研究、创新与合作实验室（Building Research, Innovation & Collaboration Lab，简称BRIC Lab）。

这个设于建屋局建筑研究中心的共享研发空间，占地317平方米。企业可使用三维打印、预制构件生产、太阳能光伏装置及降温涂层等测试设施，也可借助建屋局工程师和研究员的专业知识，完善方案，加快技术应用于组屋项目。

此外，企发局、建设局与The GEAR联合推出“Startup CoLab Embodied AI”计划，让本地及国际起步公司针对建筑业的实际需要，在测试场地和真实工地试用具身智能等技术，再根据测试结果改良方案，推广使用。计划将在2027年初开放申请。

The GEAR是日本鹿岛房地产发展公司（Kajima Development）在本地设立的亚太地区总部和首个海外研发与创新中心。

陈圣辉说，我国有许多优秀的工程师、研究员、起步公司和业界伙伴，正在研发新技术，把家园和城市建设得更好。“我们要做的，就是支持他们解决实际问题，把点子变成现实，再把这些创新成果推向世界。”