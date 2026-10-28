一名男子在犯下性罪案至少六年后，主动投案称自己触法但未被逮着，他要求与警方“协商”刑罚，才肯认罪和透露犯案详情。

警方起获男子陈财进（译音）的手机并展开调查，发现陈财进在大约四年内，性剥削六名年龄介于9岁至16岁的男童与少年。

今年34岁的陈财进星期三（10月28日）在高庭承认八项控状，其中六项涉及性剥削不同男童与少年，包括性侵、非礼和拍摄男童裸照，另外两项则是蓄意伤人和抵触电脑滥用法令的控状。陈财进也面对另外16项控状，交由法官量刑时考虑。

高庭判坐牢19年余打鞭24下

听了控辩双方的判刑陈词后，高庭法官蒋诗琦判陈财进坐牢19年一个月和两周，外加14天的加重刑罚，以及打鞭24下。

根据案情，陈财进2019年11月1日发电邮给警方，声称自己过去犯下严重罪案但至今未被逮捕，他称想问警方“一些问题”，包括“协商某种刑罚”后，才决定是否自首认罪。三天后，他再发电邮给警方，自称“罪有应得”，想知道会面对多重鞭刑。

警方请陈财进到警局录口供，陈财进承认与数名未成年受害人发生性行为，但拒绝透露更多详情。警方于是展开调查，包括翻查陈财进的手机短信记录；结果发现，陈财进在2010年至2014年期间，犯下至少22项性罪行，所涉及的受害人共六人，都是未成年少年与男童。

与受害人交朋友并代付网吧电玩费 诱迫后者就范

调查显示，陈财进通常在芽笼与勿洛一带的网吧和电玩中心结识受害人，与他们交朋友。陈财进会主动向受害人示好，帮对方支付网吧和电玩费用，并经常请受害人与朋友们吃饭。

取得对方信任后，陈财进伺机对受害人伸出狼爪。例如，他在网吧内数次非礼其中一名十四五岁的受害人，另有一次则趁受害人睡着后，在受害人朋友面前为受害人口交。受害人毫不知情，醒来后发现朋友们都在笑他。

另一名受害人案发时年龄十一二岁，他因担心陈财进会停止支付电玩费用，为此不敢拒绝陈财进，数次让陈财进为他口交，并且让陈财进拍下他的裸照。