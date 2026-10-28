投身公共巴士业近40年，64岁的SMRT特级巴士车长林友本仍积极学习新技能，计划报读人工智能（AI）课程，希望利用这类新兴技术制作更生动的培训教材，协助年轻车长更快掌握驾驶路线和安全操作知识。

林友本是今年“技能创前程专才奖”得主之一。1986年入行的他经验丰富，熟悉不同型号巴士的操作系统，也积极参与改善巴士安全、营运效率及服务可靠度的工作。

目前除了担任后备车长，林友本也负责协调工作，确保各路线的巴士准时从车厂出发。他也是导师团队的组长之一，为培训新车长准备教材。

林友本受访时说，持续学习的动力，来自两个字——责任。

“工作方式和科技一直在改变，我也要持续学习，提升自己。掌握新技能，再结合多年来累积的经验，应付工作需求，同时找出改善公司运作流程的方法，完成我的责任。”

他希望学习运用AI制作图表和视频，取代部分冗长的文字教材，让年轻车长更容易理解巴士路线、安全要求及正确操作程序。

他此前也完成商用自动驾驶车辆安全操作员课程，并参与向公众展示自动驾驶巴士的活动。

对于获奖，他说：“这个奖不只是对我个人的肯定，更是对整个巴士车长团队的肯定。感谢公司多年来的栽培，让我有机会不断提升技能，跟上科技发展。”

一年一度的“技能创前程专才和雇主奖”颁奖典礼，旨在表彰积极推动终身学习、技能提升及劳动力转型的个人和雇主。今年共有14名来自各行各业的专才及28名雇主，从主宾尚达曼总统手中接过奖项。

自2016年开始颁奖以来，这两个奖项累计表扬198人及234名雇主，肯定他们在推动技能发展方面所作出的努力。

入行16年 语言治疗师与特需家庭同行

另一名专才奖得主，是教育和辅助残障人士的社会服务机构彩虹中心发展与创新副主任梁玲姿（41岁）。大学主修生命科学的她，在新加坡国立大学取得语言治疗硕士学位后，在2010年加入彩虹中心，为有特殊需求的儿童，提供早期介入服务。

中心服务的特需儿童，包括患有自闭症、脑瘫及唐氏综合征者。她曾协助的对象，年纪最小的只有两个月大。

从事这份工作16年，梁玲姿认为，陪伴特需儿童和他们的家人走过人生道路，正是这份工作最有意义的地方。

梁玲姿也是幼儿培育署专家。她在接受《联合早报》访问时说，有一次，遇见一名她帮助过的孩子的母亲，对方得知她在多年后仍在特需教育领域服务，感动地对她说：“很高兴你一直都在这里支持我们。”

“当时我很感动，对一些人来说，这是一份工作，但对这些家庭来说，我们可能就是他们的世界。”

她多年来累计接受超过650小时的专业培训，近年来也积极为幼教人员举办早期介入及特需教育工作坊，分享专业知识。

谈到获奖感言，她说：“这是一份责任。学习不只是为自己，更重要的是帮助其他人一起学习。”

她希望未来进一步学习变革管理，改善现有服务体系，同时通过培训提升业界人员的专业能力，让更多人有信心帮助特需儿童及家庭。