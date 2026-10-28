本地超过3000个较低收入家庭，将参与一项为期六年的追踪研究，了解人脉如何影响他们向上流动的机会。

这是Quantedge基金会首期投入5000万元推动的三项计划之一，另外两项是设立公益协作空间，以及扩大对公益创业者的支持。

基金会星期三（10月28日）在10周年庆祝会上公布计划详情。这家慈善机构主要支持面向低收入及弱势家庭儿童和青年的项目，并已在过去10年投入近4000万元。

上述研究将追踪收入处于全国最低40%的家庭，探讨他们的社会关系和人脉资源，如何影响日后的发展，并为政策制定、公益资助和援助项目提供依据。

公益协作空间Quantedge Opportunity Lab则计划于2028年启用设在惹兰河水山（Jalan Bukit Ho Swee）300号的原惹兰河水山民众联络所。

这栋三层楼建筑可容纳多达250人，将为推动社会流动性、仍处于发展初期的非营利组织提供办公空间，以及共享协作区、会议室、培训室和活动场地。基金会的办公室也将设在这个空间内。

进驻这个空间的组织可与资助者、研究人员、政府机构等建立联系，获取专业支持和资源，将试点项目扩大推行，进而发挥更大的影响力。

主管社会服务整合事务的教育部长李智陞说，新的公益协作空间Quantedge Opportunity Lab将让好点子传播得更远，把研究转化为实践。随着各组织相互学习，并采纳行之有效的方法，更多新加坡人可从中受益。（李冠卫摄）

基金会也将在未来五年扩大“驻点公益创业者”（Philanthropreneur-in-Residence programme）计划，每年新增最多两名公益创业者。他们创办的组织各可在五年内，获得总额最高200万元的资助，以及战略规划、筹款、成效评估和组织发展等方面的支持。

此外，基金会正与宏茂桥和芽笼士乃的社会服务办公室合作，筹备试行市镇层面的合作模式。资助者、政府机构和社服机构将共同找出现有政府援助尚未满足的需求，并按个别市镇情况设计支援项目。试点预计于2027年第一季度启动。

从人生各阶段着手 缩小机会差距

主管社会服务整合事务的教育部长李智陞出席活动时说，我国在社会流动性方面已取得令人鼓舞的进展，各收入群体的实际收入都有增长，其中低收入家庭过去10年的增幅更大，收入差距也持续缩小。不过，随着社会日趋成熟，要维持社会流动性也越来越不容易。

李智陞说，政府从儿童早期发展着手，并通过终身教育和技能培训，为新加坡人提供支持。但维持社会流动性不能单靠政府，也需要Quantedge基金会等伙伴参与。

“无论是在教育还是社会服务领域，我们希望每个新加坡人都能茁壮成长，并发挥他们的全部潜力，无论背景如何。”

Quantedge基金会总裁、裕廊中区议员谢曜全致辞时指出，新加坡的社会流动性虽优于一些国家，但家庭背景对个人成就的影响仍然显著，机会差距也有扩大的迹象。

“机会差距从出生时就存在，而且会随着年龄增长越拉越大……所以，我们必须从孩子出生起，就在他们成长和人生的各个阶段，持续缩小这个差距。”

根据政府早前发布的《收入增长、不平等和社会流动趋势》报告，我国代际流动出现放缓迹象。比较不同出生年份群体，父亲收入处于最低20%的孩子，成年后仍处于同一收入阶层的比率，从24.2%略增至25.3%；跻身收入最高20%的比率，则从14.5%降至13.8%。