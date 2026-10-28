一块块沉船碎片，不仅带着时间的记忆，也带着昔日盛放饮食与香料的美味足迹，开启了一段美食对话。

位于甘榜格南的考古学与非物质文化遗产中心ArCH Square延续早前沉船文物展“来自海上的记忆”的主题，推出名为“风味之器”（SHIPPED! Vessels of Taste）的新展览，展期为2026年10月31日至2027年3月31日。

“风味之器”展览不仅与饮食博物馆合作呈献全新专区“每个人都能烹饪”（Anyone Can Cook），还首次引入获腾讯支持的“地层学互动终端”（Stratigraphy Kiosk）。这项互动装置以苏丹门的考古发掘资料为基础，通过数码互动体验，揭示城市景观之下的历史地层，引导公众了解出土陶瓷与日常用品的出土背景与饮食记忆。

传承SG旗下的策展人辛努拉因（Zinnurain Nasir，34岁）受访透露，这次展览不再局限于展示海上贸易货物，而是转向探讨器具承载的日常饮食文化与生活方式。

他说：“我们希望传达这样一个信息：此时此刻，你正置身于文化遗产之中，文化遗产存在于人们的生活之中，是一个社会过程。”

参与打造“每个人都能烹饪”专区的饮食博物馆联合创始人杨茜雯（39岁）则告诉《联合早报》：“我们希望人们能够产生共鸣……看到展品时会想到‘我家也有这样的器具’，当你这样想时，‘器具’就突然不再是陌生、遥不可及的词汇，而是可以出现在自己家里，融入自己生活的东西。”

设置“时间胶囊”留言本 鼓励公众记录家族食谱

展区还特别设置了一本“时间胶囊”留言本，鼓励参观者记录家中代代相传的食谱，让家庭饮食记忆得以延续。

传承SG受众拓展高级经理莎莉法（Sharifah Shahirah，41岁）受访时透露：“（考古打捞的）多是碎片……单是依靠科学分析难以还原碎片背后的文化内涵与故事。通过与公众交流及多方合作，大家能一起拼凑出更完整的历史面貌。”

参与展厅内的故事导览活动的全职故事人哈菲兹（Hafiz Rashid，33岁），则通过努山达拉群岛（Nusantara）地区的民间传说，为残破的瓷片注入生命力。他认为，口述故事能让沉船碎片变得温情生动，引导观众在聆听传说之余，思考自身与美食、文化的深层联系，也让博物馆空间变得更加亲切。

这个为庆祝ArCH Square中心成立一周年的展览免费向公众开放，开幕周末（10月31日和11月1日）将举办工作坊与故事导览活动，让公众进一步探索传统美食文化与历史的联系。