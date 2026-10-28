邻国之间会面对共同的威胁和挑战，外交部长维文医生说，出现分歧时重要的是沉着应对，进行直接、坦诚、具建设性的对话。

他也指出，在印尼削减对新加坡天然气供应一事上，双方的谈话反映了两国都致力维护合同的神圣性。

在印度尼西亚雅加达访问的维文星期三（10月28日）接受新加坡媒体采访。他说，过去几周，烟霾问题引起新加坡人的关切、焦虑和不满，政府理解这些情绪，也做出应对。他此次访问印尼，是为了确保在跨境事件上政府间保持高级别的直接沟通，同时寻找具合作和建设性的方案。

谈到新印双边关系的现状时，维文指出，新加坡与印尼、马来西亚、文莱都是邻国，面对共同威胁和挑战，也有不同的侧重和处理方案。但越是在这些关头，更应沉着应对，进行直接、坦诚、具建设性的对话，寻求共同方案。

在烟霾问题上，这意味着要阻遏和找出违例者，尽最大努力减少此类事件再次上演的可能性。

“我们必须以平和心态看待这件事。出现分歧甚至激烈争论是意料中事，但新加坡的处事方式是做好准备，发挥建设性作用，保持沉稳自信。我有信心，我们会以一贯的新加坡方式渡过这关。”

继星期二（27日）与印尼外长阿曼纳塔会面后，维文星期三在印尼总统普拉博沃位于西爪哇省汉巴朗（Hambalang）的私邸与普拉博沃会面。

维文受访时指出不能透露会谈细节，仅说：“新加坡总理和普拉博沃总统进行了最高级别的沟通。这确立了双方采取必要行动的政治承诺，我们接下来得做的是落实这些计划，执行这项承诺。”

印尼林火导致的跨境烟霾引发邻国关切之际，印尼上星期六（24日）突然宣布削减出口到新加坡的天然气供应。在黄循财总理星期天（25日）指出天然气商业合同各方应履行承诺后，印尼下游产业与能源转型统筹部长巴赫里尔星期一（26日）表明削减量并不构成违约，印尼是尊重合约的国家，不接受他人在履行合约事宜上说教。

被问到天然气供应被削减一事时，维文说，若详读新印双方的谈话，双方实际上共同致力维护契约的神圣性，他对此感到鼓舞。

“各方明白签字和合约义务的重要，这不只是关乎事情本身，也关系到双方的信誉和经济竞争力。”