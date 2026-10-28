本地鲜蔬入驻自动贩卖机 售价比超市更便宜
本地消费者未来可在自动贩卖机买到菜心、小白菜等本地生产农产品，而且售价比超市更便宜。
新加坡鲜农总会星期三（10月28日）在社区伙伴答谢会上宣布，将为旗下“新加坡农夫市集”（SG Farmers’ Market）品牌的本地农产品设立自动贩卖机。多家本地农场负责供货，包括蔬菜农场Vegeponics和蘑菇农场Spore Gardens。
首台自动贩卖机已设在新电信旗下资讯科技服务公司恩士迅（NCS）位于宏茂桥的总部大楼（NCS Hub）。鲜农总会的目标是在未来六个月内，将全岛的贩卖机数量增加至30台到40台，选址涵盖活跃乐龄中心、民众俱乐部、私人公寓及大学宿舍。
永续发展与环境部长兼主管贸易关系部长傅海燕出席活动并致辞。她认为，自动贩卖机是一个很好的销售起点，有助拓展更多分销途径。她希望本地农产品能广受消费者欢迎，并呼吁无论是家庭还是企业，都应承担起支持本地农产品和农户的责任。
傅海燕笑言：“我刚到这里时还在想，为什么活动会在恩士迅举办？这之间有什么联系？原来，这家企业意识到自身员工的需求，本身就可以转化为一种分销渠道。”
记者在现场注意到，自动贩卖机售卖的菜心、小白菜、生菜、尖头苋菜、圆叶苋菜、奶白菜和水晶生菜，每包售价介于1.4元至1.8元。以小白菜为例，同样包装在平价超市的售价为2元。
鲜农总会首席执行官张国健指出，自动贩卖机的蔬菜价格之所以能降低，是因为缩减了供应链中的间接经营成本。他透露，除了鲜蔬之外，鲜农总会也正在向政府申请准证，以便未来能在自动贩卖机售卖冷冻海鲜。
供货商之一的Vegeponics营运负责人萧轾澔认为，这是一个良好的开端。“我有信心市场需求会随之增长，届时我们也将相应扩大生产。”
恩士迅职场体验负责人许琳琳透露，公司今年多次邀请鲜农总会到内部设立快闪店，反响不俗。公司原本希望设立长期摊位售卖本地蔬菜，却面对人手不足问题限制，最终双方找到了设立自动贩卖机这一合适的解决方案。
出席答谢会的本地渔场New Ocean Fish Farm公司助理卓燕燕，当天首次体验用自动贩卖机买了一包尖头苋菜。她受访时直呼“很方便”，但也强调这种销售模式的关键在于新鲜度。“菜一定要新鲜，如果放了很多天，谁还会买？”
负责提供自动贩卖机的本地智能无人零售连锁公司Loop Mart创办人梅丁捷强调，本地农产品最重要的就是新鲜。他说，虽然自动贩卖机采取无人运营模式，但未来进入社区后，希望能聘请邻里居民负责补货与理货，并顺道帮忙推销产品，借此确保农产品的新鲜度，创造多赢局面。