本地消费者未来可在自动贩卖机买到菜心、小白菜等本地生产农产品，而且售价比超市更便宜。

新加坡鲜农总会星期三（10月28日）在社区伙伴答谢会上宣布，将为旗下“新加坡农夫市集”（SG Farmers’ Market）品牌的本地农产品设立自动贩卖机。多家本地农场负责供货，包括蔬菜农场Vegeponics和蘑菇农场Spore Gardens。

首台自动贩卖机已设在新电信旗下资讯科技服务公司恩士迅（NCS）位于宏茂桥的总部大楼（NCS Hub）。鲜农总会的目标是在未来六个月内，将全岛的贩卖机数量增加至30台到40台，选址涵盖活跃乐龄中心、民众俱乐部、私人公寓及大学宿舍。

永续发展与环境部长兼主管贸易关系部长傅海燕出席活动并致辞。她认为，自动贩卖机是一个很好的销售起点，有助拓展更多分销途径。她希望本地农产品能广受消费者欢迎，并呼吁无论是家庭还是企业，都应承担起支持本地农产品和农户的责任。

傅海燕笑言：“我刚到这里时还在想，为什么活动会在恩士迅举办？这之间有什么联系？原来，这家企业意识到自身员工的需求，本身就可以转化为一种分销渠道。”

记者在现场注意到，自动贩卖机售卖的菜心、小白菜、生菜、尖头苋菜、圆叶苋菜、奶白菜和水晶生菜，每包售价介于1.4元至1.8元。以小白菜为例，同样包装在平价超市的售价为2元。

新加坡鲜农总会首台鲜蔬自动贩卖机设在新电信旗下资讯科技服务公司恩士迅位于宏茂桥的总部大楼。（张俊杰摄）

鲜农总会首席执行官张国健指出，自动贩卖机的蔬菜价格之所以能降低，是因为缩减了供应链中的间接经营成本。他透露，除了鲜蔬之外，鲜农总会也正在向政府申请准证，以便未来能在自动贩卖机售卖冷冻海鲜。

供货商之一的Vegeponics营运负责人萧轾澔认为，这是一个良好的开端。“我有信心市场需求会随之增长，届时我们也将相应扩大生产。”

恩士迅职场体验负责人许琳琳透露，公司今年多次邀请鲜农总会到内部设立快闪店，反响不俗。公司原本希望设立长期摊位售卖本地蔬菜，却面对人手不足问题限制，最终双方找到了设立自动贩卖机这一合适的解决方案。

出席答谢会的本地渔场New Ocean Fish Farm公司助理卓燕燕，当天首次体验用自动贩卖机买了一包尖头苋菜。她受访时直呼“很方便”，但也强调这种销售模式的关键在于新鲜度。“菜一定要新鲜，如果放了很多天，谁还会买？”

负责提供自动贩卖机的本地智能无人零售连锁公司Loop Mart创办人梅丁捷强调，本地农产品最重要的就是新鲜。他说，虽然自动贩卖机采取无人运营模式，但未来进入社区后，希望能聘请邻里居民负责补货与理货，并顺道帮忙推销产品，借此确保农产品的新鲜度，创造多赢局面。