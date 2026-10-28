星期三（10月28日）在菲律宾宿务举行的第20届亚细安国防部长会议（ADMM）通过多项提案，提升应对新安全领域的能力，国防部长陈振声出席了会议。

会议通过的提案包括将于2027年举行第二届亚细安加八国防部长会议（ADMM-Plus）化学、生物和放射性威胁会议，以及新兴技术环境中的海上安全韧性会议。

此外，会议也采纳纪念《东南亚友好合作条约》签署50周年的联合声明，以及第20届ADMM马尼拉联合宣言，强调各成员国及亚细安加八防长会议伙伴致力于具建设性与战略对话，促进区域和平、安全与稳定。

陈振声在亚细安与美国非正式会议上，感谢美国与会议的长期合作，重申新加坡作为2027年亚细安轮值主席国，将在亚细安与美国建立对话关系50周年之际推进双方交流，包括支持美国制定亚细安与美国防务合作框架。

陈振声在亚细安与日本非正式会议上，则表达新加坡作为现任亚细安与日本对话关系协调国，支持深化与日本防务关系的承诺。

陈振声也与东帝汶、菲律宾、老挝、美国和印度代表会晤，重申致力于建立牢固双边关系，并通过多边防务机制加强协作。