今年1月，44岁的杨伟明突发出血性中风，送院时已神志模糊，右半身瘫痪。当时，医生的预后评估并不乐观：即使手术保住性命，他也很可能终身卧床，或余生都得依赖轮椅。

不过，在接受一项微创小切口脑部手术清除血块后，术后短短三天，杨伟明原本瘫痪的右侧肢体便恢复了知觉与活动能力。一个月后，他已能稳健走出医院，还在农历新年期间与家人一起搭乘地铁和巴士出门拜年。

姐姐杨依伦（52岁，会计师）说，弟弟如今几乎完全康复，恢复得与中风前相差无几。

传统的脑部血块清除手术须开颅。医生会切开头皮，在颅骨上锯开一个约10至15公分宽的骨窗，再掀开硬脑膜并牵拉脑组织，甚至得切开部分脑组织和神经网络，才能清除血块和止血。

国立脑神经医学院脑神经外科高级顾问医生李志豪受访时坦言，传统手术虽然能救命，但由于须要大面积牵拉脑组织，风险较高。视受影响的脑部部位而定，患者术后可能出现脑肿胀、癫痫，以及记忆力、运动和视力功能受损等后遗症。

为了降低手术风险并提高康复概率，国立脑神经医学院脑神经外科团队近年在樟宜综合医院、新加坡中央医院和陈笃生医院，逐步推广一种名为“微创经脑沟旁束手术”（Minimally Invasive Transsulcal Parafascicular Surgery，简称MIPS）的小切口微创技术。

李志豪指出，自2018年起，学院的神经外科医生已利用这种微创技术，治疗了160多起脑深部的病变。其中，约半数属于脑出血和清除血块手术。

微创管状仪器直达脑深处 避开重要神经通路

手术时，医生会先在病患的头皮切开一个小口，并移除一块直径仅约3公分的微型颅骨，再利用术中导航系统，依据患者的电脑断层扫描影像规划最佳路径，让一支管状仪器沿着脑部自然沟壑直达深处血块，避开重要的大脑神经通路。

当套管进入脑部后，会像微型牵开器一样，轻柔地将脑组织撑开并固定，医生随后通过显微镜吸除血块并止血。手术完成后，再将小块颅骨复位固定。

李志豪解释，神经通路如同大脑里的“信息高速公路”，负责在大脑不同区域之间，以及大脑与脊髓之间传递信号。一旦受损，可能影响病患的思维、记忆、行为，以及语言和行走等能力；具体受损情况取决于哪一条“通路”受到影响。

与传统手术相比，MIPS可将对脑组织和神经网络的损伤降到最低，最大程度保留病患的大脑功能。

根据团队今年发表的研究，在2018年至2024年进行的手术中，MIPS平均手术时长约两小时，比传统开颅手术缩短近一半。这意味着病患接受全身麻醉的时间更短，失血量也随之大幅减少，同时血块的清除率也更高。

术后六个月内无死亡个案 病患多恢复自理能力

在术后恢复和生存率方面，接受MIPS的病患在加护病房的留医时间平均缩短约1.5天；这组病患在术后六个月内未出现死亡个案，而相比之下，传统开颅组的死亡率则约15%。

此外，接受微创手术的患者在六个月后出现重度残障的概率也明显较低，绝大多数患者能够恢复自理能力，无须长期卧床或依赖轮椅。

李志豪指出，目前本地仅有少数几家大型医院具备相关设备和专业团队，因此现阶段约九成出血性中风患者仍接受传统开颅手术。为了让更多患者受益，国立脑神经医学院正通过举办培训课程，积极向本地及区域其他国家的神经外科医生推广这项技术。