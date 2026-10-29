“能源，是当一切运转正常时我们不会想到的东西。我们开灯、开冷气、给手机充电，这些似乎都理所当然，很少会想到背后有多少人默默付出。”

这是26岁的王莉珺进入职场后的体会。她毕业于新加坡国立大学工业系统工程与管理系。2023年走出校园后，她加入新加坡液化天然气公司（SLNG），目前担任储量高级分析师，工作范围包括管理库存、确保合同、商业业务等与公司需求契合。

这份工作让她对能源和有关问题有了更深入的了解：能源不仅涵盖基础设施、运营流程和各种数据，更重要的是如何确保电力供应可靠，保障人们的日常生活。

然而，确保电供可靠只是能源故事的一章。能源是否可负担、对环境的影响能否降至最低等等，同样是能源领域工作者必须关注的。

在这名年轻的能源工作人员看来，要在能源可靠、可负担和可持续性——这个“能源三难”（energy trilemma）中取得“完美平衡”几乎不可能，因为三者经常彼此拉扯，未必能彼此迁让。

“关键是必须知道如何权衡取舍、结果如何，并着眼大局做出决策。我们为满足当下需求的同时，不能忘记后人必须承受今日决策带来的后果。”

各国为应对气候危机而努力减排，这促使全球可再生能源领域加速发展。这不免令人要问：液化天然气是否会逐渐失去吸引力？

王莉珺认为，尽管能源转型势在必行，且速度越来越快，但从传统能源过渡到清洁能源不会一夕之间完成。

“新加坡的天然资源有限，维持合理的能源结构是最佳选择，不能依赖单一来源。在未来相当长的一段时间里，液化天然气仍然重要，会继续在我国能源结构中发挥关键作用。”

王莉珺对于新加坡的能源故事充满信心：家庭无须为能否用得起电而担心；医院的医疗设备必能可靠运行，救治病患；企业必有电力让业务持续运营；后代新加坡人必可继承一个干净且宜居的家园。