虐待弱势成人的案例从2023年的65起增至前年的70起后，去年又增逾四成，达104起。

弱势成人自我忽视（self-neglect）的案例从前年的14起增超过一倍，至去年的37起，多数涉及年长者。自我忽视的行为可包括囤积物品，导致居住环境欠佳、不卫生或危险；忽略个人健康导致营养不良等情况。

根据《家暴趋势报告》，虐待弱势成人属第二级高风险案，受害者是18岁以上，因身体虚弱、智力或身体障碍无法保护自己。去年的弱势成人受虐案中，65岁以上受害者的案例占61起，比前年的38起多。其他年龄层的案例，则从32起增至43起。

社会及家庭发展部指出，案例增加的其中原因可能是基于医疗和社区机构的识别能力提升。保护服务处前年推出针对弱势成人的案例评估和举报指南，为医疗和社会服务机构提供更统一的指标，加强对虐待、忽略和自我忽视案例的识别。这凸显社区伙伴须继续保持警惕，及早帮助可能有困难求助的弱势成人。

报告反映，去年每1000名弱势老人有0.6人遭虐，概率与过去四年相近。整体而言，弱势成人案例依然以女性居多，但男性的增幅较明显，从前年的24起增至去年的48起，女性的案例同期从46起增至56起。

身体虐待以及被照护者忽略的案例较普遍，身体虐待案从前年的27起增至去年的55起，遭忽略的从29起增至42起。报告指出，由于伤势较容易被人发现，身体虐待案的通报一般较多。

保护服务处也处理弱势成人自我忽视的案例，去年的37起案件中，涉及65岁以上年长者的占22起，比前年的11起多一倍。报告指出，自我忽视的案例大多是通过社工、医疗人员或邻居发现的。

属第一级中低风险的虐待老人案去年则有290起，比前年的283起，以及2023年的230起多，由社会服务机构处理。

社服机构：须关注照护者压力 加强支援网

关怀机构家庭及社会服务组副总监曹书铭受访时指出，防范的关键在于加强社会支援网，确保年长者与外界保持联系。

他说：“有一点必须关注，那就是照护者的压力，他们长期照顾卧病在床的年迈家人，没有自己的空间，久而久之感到身心疲惫，可能因此对家人发泄，或选择忽略对家人的照顾。遇到这类个案时，其实蛮让人心酸的。加强对照护者的支援也是重要的预防措施。”

他指出，年长者被伤害，施暴者不一定都是他们的孩子，也包括配偶或兄弟姐妹。例如：单身的手足同住，有时会因不同生活习惯发生摩擦，甚至动粗。中心也曾协助被室友伤害的年长者，这类案件不归类为家暴。素不相识的长者要在空间小的租赁组屋同住，可能会因生活方式不同而起争执。

除了通过活跃乐龄中心，关怀机构的乐龄义工也会去探访独居老人，以及早发现并帮助有需要的年长者。