本地家暴案有上升趋势，去年涉及虐待儿童、配偶、年长者的新增案例都比过去两年多。由社会服务机构处理的中低风险案例也从2023年的3918起增至去年的4686起。其中，虐童案占逾半数，达2476起。

社会及家庭发展部星期四（10月29日）公布2026年《家暴趋势报告》，这是当局第三年发布报告。

报告今年新增家暴应对机制的相关数据，披露全国防暴及性骚扰热线（National Anti-Violence & Sexual Harassment Helpline，简称NAVH）的使用情况，以及家暴紧急应对小组（Domestic Violence Emergency Response Team，简称DVERT）的介入次数。

NAVH去年共接到1万6525起通报，比前年的1万1068起多近50%，也是热线自2021年启用以来最多的。24小时运作的DVERT在2024年9月扩大至全国后，处理的事件也从前年的675起增至去年的1439起，并向施暴者发出1151道紧急令（Emergency Order）。

为了更一致且准确地反映情况，社会及家庭发展部今年也调整了案例统计方式。以往，属第一级的中低风险案例中，经历家暴的家庭所有成员都会被计入。新的计算法则只计入受害者，未遭虐和没有目睹虐待的家庭成员不算入内。

由社会及家庭发展部保护服务处介入处理、属第二级的高风险虐童案，则只计入被虐待或忽略的受害人，以及目睹虐待行为的儿童。以往，家庭中所有儿童都会被计入案例。

今年家暴报告算法排除重复统计情况

最后一项调整则避免统计重复的案例。以往，同一起案例的风险级别在一年内可能因调整，分别曾由社区机构和保护服务处管理，也因此被重复统计。今年报告的算法排除了重复统计的情况。

社会及家庭发展部强调，统计调整并不改变协助家庭的工作，所有面对家暴风险者仍会继续获得所需帮助。

有鉴于调整，当局相应地采用新方式统计2023年起的第一级案例，以做年比。不过，第二级的高风险虐童案往年没细分为遭虐待，或目睹虐待，而无法回溯计算，2025年高风险案不能以新统计法与往年相比。

根据报告，中低风险的2476起虐童案，分别比前年的2373起，和2023年的2128起多。与前年相同，7岁至12岁儿童遭虐的案例占多数，达1024起。其中以男童居多，占547起。其次是6岁以下儿童，共765起。身体虐待的案例最多，达1421起，其次是情感和心理虐待（562起）、被忽略（317起）、性虐待（126起）和其他。儿童的定义为18岁以下。

涉及性虐待的第一级中低风险案例，若没有严重到需要保护服务处介入，例如：哥哥不恰当触摸妹妹，但家长仍有能力保护孩子并防止事件重演，就可由社会服务机构直接跟进协助。

高风险的虐童案则有1917起，约半数是目睹虐待行为。伤害7岁至12岁儿童的案例居多，占721起。身体虐待案也占多数，达885起，许多涉及家长过度体罚孩子。

报告指出，我国高风险虐童案的发生率为每1000名儿童有2.3人，这仍低于其他国家，澳大利亚的比率为每1000名儿童有2.1人。

包括104起虐待弱势成人案在内，本地去年共有2021起高风险案。

根据今年上半年的虐待案初步数据，和去年同期相比后，当局预计，多数类型的虐待案或继续增加，包括虐童、弱势成人等。

社会及家庭发展部在报告中指出：“随着人们的意识提高，通报和识别方式不断改进，案例数量可能在中短期内持高。案例未必马上减少，但这也反映一个更主动识别问题并协助受害者的机制。当局将继续加强上游的预防措施、及早化解风险，以减少家暴发生，并防止事件重演及恶化。”