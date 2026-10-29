我国应对与介入家暴的机制加强，家暴紧急应对小组全面运作首年，共处理1439起家暴案，并向施暴者发出1151个紧急令。全国防暴及性骚扰热线去年接到1万6525起通报，较前年增加近五成。

社会及家庭发展部今年发布的《家暴趋势报告》首次披露相关数据检视家暴应对机制的成效。报告显示，24小时运作的家暴紧急应对小组（Domestic Violence Emergency Response Team，简称DVERT）处理的家暴案，从2024年的675起，倍增至去年的1439起。

报告指出，家暴案以虐待配偶或子女居多。去年向施暴者发出的1151个紧急令中，就有过半针对受害者的配偶，当中529个紧急令发给丈夫、145个发给妻子；另有154个紧急令发给施暴的父母。

共有922个紧急令发给男性施暴者，占总数的八成，其中30岁至49岁男性施暴者居多，共收到483个紧急令。同个年龄段的女性施暴者，则收到137个紧急令。

去年1月起，家暴紧急应对小组在处理高风险案件时，可当场发出紧急令，限制施暴者的暴力行为，让受害者在等待申请个人保护令期间获得保护。

报告指出，家暴紧急应对小组成效跃进，部分原因是规模扩大了。应对小组在2024年9月扩展至全岛七个警署，去年则全面投入运作，也获得授权发出紧急令。

全国防暴及性骚扰热线通报 去年增近50%

除了来自警方的通报，家暴紧急应对小组处理的案件也有一部分转介自全国防暴及性骚扰热线（National Anti-Violence and Sexual Harassment Helpline，简称NAVH）通报。

数据显示，NAVH热线去年收到1万6525起通报，比2024年的1万1068起高出49%，其中82%（1万3475起）需要后续跟进。这包括进一步评估、调查、制定处理方案，或者转介到社会及家庭发展部及社会服务机构。

执法人员和社会服务机构使用NAVH热线的情况显著增加。需要跟进的通报中，有57%来自执法部门、社会服务机构和教育机构，其中执法部门的通报增长超过两倍，从2024年的941起增至去年的2850起。

来自社会服务机构的通报从前年的1923起，增至去年的2813起；教育机构的通报从前年的1418起增至2056起。医疗领域的通报去年新增589起，为近三年来最多。

公众仍是NAVH热线通报的主要来源，去年有5158起（38%）需要跟进的通报来自公众，包括受害者本人。

报告指出，通报增长，反映一线工作人员和社会服务机构对识别疑似虐待的案件高度警惕，并更主动向有关部门反映潜在的风险与隐患。