新增中低风险虐待配偶案过去两年持续上升，受害者仍以女性为主，但男性个案有所增加。2025年新增的1920起个案中，过半受虐对象是30岁至49岁女性。

《家暴趋势报告》显示，2025年新增1920起中低风险虐待配偶个案，比2024年的1871起多出49起，即约2.6%。对比2023年的1560起，虽然个案总数持续增加，但增幅比前年（19.9%）有所减缓。

增幅主要来自家庭服务中心处理的1629起个案，另外291起风险较高案件由暴力防治中心（Protection Specialist Centre）处理，数量与前年持平。报告指出，这意味着更多受虐待者主动到家庭服务中心寻求帮助，从而降低风险升级的可能性。

新加坡妇女组织理事会副总裁林华玉受访时透露，转介到旗下家暴庇护所Star Shelter的个案减少约5%到10%，但并非所有受虐女性都会选择入住庇护所。自紧急令去年生效以来，施暴者可被要求离开共同住所14天，同时有社工制定安全计划，确保受害者的安全。

超过八成（1583起）新增虐待配偶个案的受害者是女性。其中30岁至39岁女性最多，为579起；其次是40岁至49岁女性，为474起，较前年增加22起。60岁至69岁女性个案也从前年的70起增至去年的92起。

两家接收女性的紧急庇护所告诉《联合早报》，寻求庇护的多为30岁至49岁女性。圣公会家庭中心的庇护所中，30岁至49岁女性占多数，最年长为60岁。

林华玉说，家暴庇护所Star Shelter保护的女性多为30岁至49岁，并且有更多人处于第二段或第三段婚姻，或长期伴侣关系。“亲密关系中的暴力可能发生在人生的任何阶段，并非仅限于初婚或年轻伴侣。”

受配偶虐待男性个案占比不到两成 但数量却增

另一方面，受配偶虐待的男性个案虽然占比不到两成，但数量有所增加，从前年的302起增至去年的337起。其中，40岁至49岁男性个案从前年的81起增加28起，至去年的109起，是所有年龄层中增幅最大的。

心意（Whispering Hearts）家庭服务中心主任郑惠文说，中心观察到更多男性因家庭冲突和遭受家暴主动寻求帮助。“这可能是因为人们日益认识到男性也可能遭受家庭暴力，男性寻求帮助的社会污名化也有所减少。”

新增个案中有1226起涉及身体虐待，是最主要的虐待类型。其次是情感与心理虐待（613起）、性虐待（70起）、被忽略（4起），以及7起其他类型虐待，包括财务剥削。

圣公会家庭中心主任黄盟琍指出，情感和心理虐待往往是无形的，连受害者也可能忽视其严重程度。她举例说，面对丈夫的高度控制行为，如禁止妻子工作或不允许她与家人和朋友联系，受害者可能误以为这些举动是在“保护”自己，让她能专心顾家。