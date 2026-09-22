前沿人工智能模型功能日益强大，却也带来未知风险。黄循财总理建议，有意愿的各方和各国可开展人工智能事故通报试点计划，在创建更广泛的框架前建立合作信心。

联合国大会9月21日发表《呼吁管控前沿人工智能（frontier AI）模型》声明，先后获新加坡等31国和欧盟支持。声明发起人、挪威首相斯特勒和芬兰总统斯图布，星期三（10月28日）主持22国和欧盟领导人参与的视频会议。

黄总理在会上发表讲话时说，各方应针对AI事故通报展开务实合作，从失败中汲取教训、识别新风险，并采取措施以防止类似事件重演。

前沿AI模型近来传出数起重大安全事故，如OpenAI模型就曾未经授权访问澳大利亚政府的医疗网站，引发外界担忧。

黄总理认为，AI领域可比照国际航空业，建立学习和防患的机制。目前，AI安全事宜多由开发者自行披露，但政府、企业和各机构使用AI时，也可能遭遇存在重大风险的严重故障，即便未造成实质伤害。“这些情况或许不构成现有要求通报的范围，但仍能为各方提供宝贵的教训。”

黄总理因此建议，在尊重正当的安全顾虑和商业敏感信息的前提下，通过AI事故通报试点计划，更有系统地分享这些教训。

凝聚事故分类共识 评估成效扫除实操难点

首先，各国可针对事故分类和须共享的信息达成共识，接着探讨如何安全地收集和交换信息，再检验哪些做法行之有效、找出实际操作中的难点，以在制定更广泛的框架前建立信心。

22个国家和欧盟的领导人参与这场视频会议，新加坡总理黄循财（右）在会上发表讲话。（数码发展及新闻部提供）

黄总理指出，各国在AI治理方面或许有不同做法，但有着共同利益，即在继续发挥AI效益之余，提升AI安全。

他也建议，围绕具体工作领域开展合作，由有意参与的国家组成规模较小的跨区域小组，牵头制定实用工具和框架。

黄总理说：“各国可自愿参与和采纳相关成果，根据自身利益和能力作出贡献。同时，我们应在现有努力的基础上推进，而不是重复正在进行的工作。”

例如，新加坡主办的“人工智能安全国际科学交流会”，齐聚东西方的研究员、开发者和政府官员，促成《全球人工智能安全研究优先事项新加坡共识》，为促进AI安全提供了坚实的基础。此外，各方还可借鉴联合国“人工智能问题独立国际科学小组”的工作成果。

黄总理说，新加坡已准备好尽一分力，推进负责任且安全使用AI的倡议。

主持会议的斯图布和斯特勒在会后也发表联合声明，指各国领导人讨论了AI风险管理的国际合作、如何增强对前沿AI模型的信心，以及逐步建立共同标准。