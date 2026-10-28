建屋发展局修订马裕树林和吉门营房的住宅发展计划，更多绿地将获保留。受访的绿色组织和居民表示欢迎，指政府认真听取民意，展现诚意。

在金文泰斜阳大道住了两年半的贡詹（Gunjan Kalra，48岁）说，这个消息有两层意义，一是居民热切希望保留的树林有更大部分不会被砍伐，二是政府在这次事件中更广泛地咨询人民的意见。

她认为政府愿意听取民意、作出让步，减少将兴建的住宅单位，对现有居民而言是好消息。但她也相信政府做出这个决定不容易。

南洋理工大学亚洲环境学院高级讲师林肖恩告诉《联合早报》，建屋局修订发展计划显示公众咨询是能够发挥很大效用的。“试想要是人民没有站出来，结果还会是一样的吗？”

林肖恩也是新加坡自然协会前会长。他指出，如何在现有的对话与交流基础上，进一步推进这种合作，是接下来值得思考的课题。他认为，有关当局和人民的合作不该停留在发展规划阶段，也应探讨如何携手保护获保留的绿地，以及如何让这些绿地变得更好。

保留面积仍逊预期 依恋绿意居民难免失落

虽然政府已扩大保留范围，但仍比一些居民期望的少。斜阳大道的一名杨姓居民（56岁，行政人员）就直言自己依然感到失落。

她说：“一般居民的反应都是很直接的。我们在这里住了这么多年，对这片树林有浓厚的感情，也习惯了周围的青葱绿意。想到要砍掉这么多树，然后被建筑物取代，怎么会不难过？”

不过，自然协会保育小组成员陈精祥说，任何决定都有取舍。如果保留更大片的绿地，能建造的住宅单位就会减少，政府就必须找更多地建房子，其他树林可能面对被开发的命运。

陈精祥说：“马裕树林和吉门营房树林的功能更多是连接其他绿地，而不是作为野生动物的栖息地。有其他重要的树林要保护，我们须避免发展计划转向其他地方。”

受访的绿色组织对修订结果也表示满意。“蝴蝶圈”（ButterflyCircle）兴趣小组发起人丘新坤受访时强调，保留绿地的重点在于质，而不只是量。

他说，能保留更多绿地当然是好事，但如果做法不得当，例如形成“绿地孤岛”，也就是被隔绝的绿地，无法维护生物多样性，那也是白费功夫。

新加坡野鸟会主席莫温（Movin Nyanasengeran）则说，建屋局原本的发展计划已考虑到绿地的生态连通问题，增加保留绿地时也秉持了同样的原则。

他还指出，在研究保留树林绿地时，自然爱好者会更倾向于保护原生树种区域，多过于外来树种占据的区域，而马裕树林被列入保留的新区块恰恰属于前者。

住在斜阳大道的另一名居民张慧雯（21岁，学生）认为，政府在这次事件中展现了诚意，大家都应该向前看。她期待旧裕廊铁路自然步道建成后，为居民提供多一个休闲好去处。