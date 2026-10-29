“我不乖，我不孝顺。”

43岁的区柏廉在狱中参加金缮陶艺课程时，终于说出这句埋在心底许久的话。服刑五年间，祖父母相继离世，他未能见上最后一面；这份未能弥补的遗憾，成为他心中难以释怀的痛。入狱让他错过与至亲告别的机会，也让他透过陶艺反思过去，学会接纳自己的“裂痕”，努力修补与家人的关系。

2023年，区柏廉参加慈善机构Awful Grace举办的“The Journey”金缮陶艺课程。课程要求参与者亲手打碎陶器，再以生漆和金粉修补接合。他决定捏制一个祖母常用的传统汤煲来纪念她。没想到，亲手打碎陶煲的瞬间，压抑已久的情绪瞬间涌出。他哽咽回忆，他当时在其他狱友面前大哭，说出一直想对祖母说的话：“我不乖，我不孝顺。”

10月28日举行的“Forevermore”活动媒体预览会上，参与者在金缮工艺示范环节尝试修复破碎的陶器。（Geneco提供）

去年，区柏廉回港祭祖，将修复陶器带到祖父母墓前。他原以为会崩溃，却意外平静，才意识到狱中经历已抚平丧亲之痛。

起初他以为课程只是学手艺，后在打碎与黏合中领悟，金缮首先是“修补我自己”：修复关系前，须先接纳自身缺陷。过去他拘谨、要求高，也不习惯倾诉；狱友将陶器打碎再重新拼凑的一幕，让他明白求助并非软弱，而是前行的力量。

他由此敞开心扉，为关系疏远的妹妹制作带盖陶器，以粤语俗语“一世人一个哥哥一个妹妹”，用锅盖象征不可分割的亲情。妹妹虽未多言，兄妹关系却逐渐拉近。

出狱后，区柏廉在2026年初正式成为Awful Grace的义工。“当初人家怎么帮助我，当我有能力时，我也应该去帮助别人。”区柏廉说，哪怕无法解决对方所有的难题，至少可以给予长久的陪伴，让他们明白在重生的路上并不孤单。

10月28日举行的“Forevermore”活动媒体预览会上展出囚犯创作的金缮陶艺作品，每一件背后都有一段动人的故事。（Geneco提供）

Awful Grace创办人Christine Tan指出，通过陶艺与金缮，参与者体会到日常对话常忽略的真理：身上的裂痕与伤痕不是需要隐藏的瑕疵，而是坚韧、美丽的纹理。亲手塑造陶土、目睹它破碎，再温柔地用金粉重新拼合的过程，让参与者找到一种极具个人意义的方式，疗愈自我并重获完整。

10月28日举行的“Forevermore”活动媒体预览会上展出囚犯创作的金缮陶艺作品，每一件背后都有一段动人的故事。（Geneco提供）

通过电力零售商Geneco联手黄丝带计划与Awful Grace推出“Forevermore”活动，公众可于12月7日至20日，到乌节路威士马广场（Wisma Atria）外的临时展区，或浏览活动官网，欣赏10件由囚犯制作的金缮陶艺作品，以及它们背后的故事。