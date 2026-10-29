平价集团今年第六次推出回购券优惠活动，顾客在10月29日至11月9日期间，每消费50元即可获得一张5元回购券。

平价集团星期四（10月29日）发文告宣布再推出回购券（Return Voucher）优惠活动。10月29日至11月9日期间，顾客在全岛所有平价超市，包括平价霸级超市、平价精品超市，以及仁益药房（Unity）购物，每消费满50元，就可获得一张5元回购券。每笔消费最多可获四张，即总额20元回购券。

回购券可从领取后的隔天起，在所有平价超市及仁益药房使用，有效期至11月30日，不设最低消费额。

顾客在10月29日至11月9日期间，每消费50元即可获得一张5元回购券。（平价超市提供）

平价集团在文告中指出，回购券活动旨在帮助家庭减轻日常购物开销，同时让消费者在准备欢庆屠妖节和圣诞节等年终节日时，享有更多购物优惠。

平价集团今年已经陆续推出多项措施，协助消费者应对生活开销的上涨。

其中，持有社保援助计划（CHAS）蓝卡及橙卡的顾客，每周可享有的购物折扣从3%提高至6%，优惠将持续至明年1月1日。

此外，集团旗下超过100家平价超市也调低指定鸡肉和鸡蛋产品的售价，优惠价维持至12月31日。