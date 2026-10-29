新加坡汽车商公会支持合并中小型汽车（A组）和大型及豪华车（B组）拥车证组别，但认为不应单凭汽车抵岸价来区分大众市场和豪华车款，而应保留现有的引擎容量和最高动力输出标准，并加入车身长度作为考量。

代表本地主要汽车经销商和代理商的新加坡汽车商公会（Motor Traders Association），日前向陆路交通管理局提呈建议，针对当局拟议中的拥车证分类改革提出反馈。

建议保留现有区分法 加入车身长度作为考量

公会支持合并A组和B组，以及实行不同等级的回扣和附加费。不过，公会建议继续以引擎容量和最高动力输出作为汽车分类标准，并加入车身长度作为额外考量。

公会指出，车身长度是不会受市场变化影响的客观指标，也有车型认证记录（homologation records）可供核实。欧洲和日本目前也采用车身长度来区分不同类型的汽车。

陆交局正就拥车证分类展开公众咨询，建议合并A组和B组，并推出“收费和回扣制”（Fee-and-Rebate，简称Feebate）。根据这项制度，购买较低价汽车的车主可获回扣，中等价位汽车不享有回扣，也无须支付附加费，购买高价汽车的车主则须支付附加费。

拟议中的回扣和附加费，各以1万5000元为上限。新制一旦落实，买家竞标拥车证后，实际支付的费用将根据所购汽车的价格等级，扣除回扣或加上附加费。

陆交局建议参考过去一年新注册汽车的抵岸价（Open Market Value，简称OMV）中位数，将不同车款分成三个或五个等级，以决定回扣和附加费金额。

建议为A组汽车设抵岸价上限 回扣与附加费分五级

公会认为，除了引擎容量和最高动力输出，也应考虑汽车抵岸价，并以每辆车的实际抵岸价，而非车款过去一年的抵岸价中位数，来决定所属等级。这也与现有的附加注册费（Additional Registration Fee，简称ARF）制度一致。

公会指出，同时采用这三项标准，有助于减少符合A组资格的车款，从而缓解A组拥车证竞争过于激烈的问题。

公会说，汽车抵岸价会受汇率波动、生产成本、供应链中断和汽车规格调整等因素影响，也可能出现申报价格偏低的情况。因此，单凭过去一年的抵岸价中位数来分类，未必能准确反映汽车的实际价值。

它建议，陆交局预先为A组汽车设定固定的抵岸价上限，再根据每辆车当前的实际抵岸价判断是否符合资格，让市场有更明确、稳定的分类标准。

例如，若A组汽车的抵岸价上限定为3万元，宝马216、马赛地CLA180、比亚迪海狮7（Sealion 7）和特斯拉Model 3等车款，就可能不再符合A组资格。

至于回扣和附加费，公会建议采用五级制。抵岸价低于2万元的汽车，可获1万5000元回扣；介于2万元至3万元的汽车，可获7500元回扣；超过3万元、但不超过4万元的汽车则既无回扣，也无须支付附加费。

抵岸价介于4万元至6万元的汽车，须支付7500元附加费；超过6万元的汽车，则得支付最高1万5000元附加费。