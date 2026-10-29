新加坡进行的区域研究显示，气候变化对东南亚农业生产的冲击虽然因地而异，但整体风险正日益加剧。其中，超强厄尔尼诺现象可能导致区内主要农作物的平均产量锐减达10%，作为主食的稻米受创尤为严重。

这项研究由新加坡食品局与新加坡国立大学热带海洋科学研究所（Tropical Marine Science Institute）联合开展，研究结果星期四（10月29日）呈给在我国举行的第48届亚细安农业和林业部长（ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry）会议，获大会采纳。

食品局和淡马锡同日针对亚细安粮食系统转型课题举行闭门圆桌会议。主宾、永续发展与环境部长傅海燕发表讲话时指出，当前全球农业食品格局正经历快速变革。

她说：“气候变化冲击农业生产，水土资源等日益受压，加之供应链愈发复杂脆弱，但与此同时，科技发展也为提升生产力和抗险能力带来了新契机。这种种因素促使全球的粮食系统转型。”

傅海燕强调，确保粮食供应可靠仍是本区域的首要任务，各方必须协助农民和企业适应环境变化、保持竞争力，以抓住新的增长机遇。

上述研究聚焦亚细安粮食安全信息系统（AFSIS）中的五种主要作物——稻米、玉米、木薯、甘蔗和大豆。研究人员以1995年至2014年为基准期，对2025年至2044年间东南亚各地的农作物产量进行潜在影响评估。

通过结合新加坡第三次全国气候变化研究的气候数据与农作物模型，研究团队深入分析气温与降雨变化、极端天气（如暴雨、干旱、高温热害）以及厄尔尼诺现象对农业的冲击，旨在确认哪些农作物种类与种植面对高风险。

研究报告预测，东南亚气温将持续攀升，热浪将更频繁且持久；降雨模式会呈两极化——部分地区可能面临强降雨和洪涝，另一些地区则可能遭遇漫长的旱季或严重干旱，这都将直接冲击水资源供应、播种时机和最终收成。

模拟结果进一步揭示，厄尔尼诺现象通常会给东南亚带来酷热干燥天气，超强厄尔尼诺现象更可能使本区域农作物平均减产约10%。在所有受评估的作物中，稻米可能受到的冲击最大；此外，依赖季节性降雨的耕作系统也比备有灌溉系统的农田更脆弱。

研究团队强调，鉴于气候变化对亚细安各地的影响不尽相同，各国在制定应对措施时须因地制宜，充分考量当地条件、作物类型与种植季节。

研究也警告，即便某些作物的长期平均产量较乐观，却并非可完全幸免于气候相关风险；在某些年份，极端高温、暴雨或干旱仍可能对产量造成不同程度的影响。