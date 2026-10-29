作为亚细安农业和林业部长会议新任主席国，新加坡将提呈一份《2045年粮食安全韧性公约》概念文件，为加强区域粮食安全制定长期合作框架。同时，我国也正探讨如何加大对东南亚小农户的支持，协助他们应对气候变化带来的挑战。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（10月29日）在新加坡举行的第48届亚细安农业和林业部长会议开幕式上说，拟议中的公约将为亚细安提供长期框架，全面加强区域在粮食供应、气候适应、科技应用、供应链、应急准备及融资等方面的韧性。

与此同时，新加坡正探讨如何汇集各国政府、业界及其他相关方的力量，加强对东南亚小农户的支持，加快开发和推广能够抵御气候变化冲击的解决方案。

傅海燕说：“这些举措体现了我们共同的承诺，即携手建立一个更具韧性、更永续、粮食供应更有保障的亚细安。”

加强粮食系统韧性迎挑战 傅海燕吁集体行动

新加坡从菲律宾手中接任会议主席国。傅海燕感谢菲律宾农业部长弗朗西斯科·劳雷尔（Francisco Laurel）过去一年的领导，并指出新加坡是在全球局势迅速变化的背景下接下这一重任。

她说，科技进步、消费者期望改变及市场变化，正在重塑区域乃至全球的食品、农业和林业领域。与此同时，气候变化、地缘政治局势、供应链中断，以及新出现的农作物病虫害和动物疾病，都凸显加强粮食系统韧性的迫切需要。

“我们面临的挑战相互关联，必须通过集体行动加以解决。”

傅海燕举例，协助农民减少依赖刀耕火种，转而采用更永续、生产力更高的耕作方式，不仅有利于环境保护，也有助于保障粮食安全。

她强调，通过加强合作，并采取全面协调的方式应对挑战，亚细安能够建立更永续、更具韧性的粮食系统。

这是新加坡时隔10年再度主办亚细安农业和林业部长会议。本届会议及相关活动从10月27日至31日举行，为期五天，主题为“扎根于伙伴关系，增强我们的韧性”，汇集亚细安11个成员国，以及“亚细安加三”合作伙伴中国、日本和韩国的部长及高级官员。