美国科技巨头谷歌将在新加坡设立研究中心，并分别与我国两家公共医疗集团合作，探索人工智能在临床护理及疾病预防等领域的应用。

谷歌星期四（10月29日）在新加坡举办的首届谷歌医疗保健峰会（Google for Health Summit）上，宣布将进一步深化与我国在医疗保健和生命科学领域的合作，推动前沿人工智能（AI）技术从科研走向实际应用。

新设立的谷歌研究中心（Google Research Hub）将由本地科研人员和软件工程师组成，重点研发基础AI模型，加速科学研究取得突破。中心也计划与新加坡国立大学、南洋理工大学等学府合作，培养科研人才，并为相关研究提供支持。

此外，谷歌也将扩大在本地现有的医疗研究项目，包括把MedGemma等开放式AI模型引入前线医疗环境，协助开发安全、可按实际需求定制的AI解决方案，同时确保医疗数据的主权和控制权不受影响。

在临床护理方面，谷歌旗下AI公司DeepMind正与国立大学医学组织合作，评估一款AI临床助手（AI co-clinician）工具。

这款工具可快速整合医学指南和研究文献的信息，协助医生解答诊治患者时遇到的临床疑问。长期而言，研究也将探索AI如何在医生监督下，更主动地参与患者的护理流程。不过，相关应用须先在模拟环境中接受严格评估，才能考虑投入实际临床使用。

另一方面，谷歌云（Google Cloud）正与国立健保集团合作，开展一项人口健康计划，利用AI分析和预测不同人群的健康风险，包括患上慢性疾病的可能性。

这些预测结果将接入国立健保集团旗下的健康机器人（NHG HealthBot），通过采用谷歌Gemini企业平台技术的AI健康教练，为居民提供个性化的生活方式建议和预防保健提醒，帮助他们及早采取行动，改善健康状况。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪在峰会上致辞时指出，这项合作除了探索AI能否及早识别健康风险，也将检验AI健康教练在遇到敏感或紧急的临床问题时，能否引导居民寻求适当的医疗服务，确保有需要的人及时获得专业医疗护理。

他说，这有望让医疗系统更早发现健康问题、及时介入，并在患者两次就诊之间提供持续支持，避免病情恶化。

“AI不应只是让医疗服务更快捷，还应该让医疗介入更及时。”

陈杰豪：AI应为国人带来更优质医疗服务

陈杰豪强调，医疗领域应用AI，不能只着眼于提高效率，更重要的是改善患者的实际健康状况。AI工具除了必须经过严格测试，也须确保在实际医疗环境中安全可靠，并接受持续监督。

他说，谷歌拥有前沿研究、AI模型和工程技术方面的能力；我国医疗体系则具备真实的临床环境，以及医疗专业人员、研究人员、人口健康团队和社区合作伙伴等资源。双方优势互补，有助于把科研成果转化为实际应用。

“归根结底，国人感受到的不应该只是‘更多AI’，而应该是更优质的医疗服务，包括更早介入、更个性化的支持、更贴近住家的医疗护理、更顺畅的就医体验，以及为医疗人员提供更得力的工具。”

我国政府与谷歌今年5月在新加坡亚洲科技会展上，宣布建立“国家人工智能合作伙伴关系”（National AI Partnership），携手推动AI在公共服务、科研和企业等领域的应用。这次宣布的研究中心及医疗合作计划，是双方深化合作的最新举措。