圣淘沙将在2027年初，试点推出按需呼叫自动驾驶车服务，游岛访客无需换乘每站皆停的海滩接驳巴士，可下单预约乘坐这些拥有八个座位的自驾车，直达西乐索和巴拉湾海滩的景点和餐饮场所。

圣淘沙发展局星期四（10月29日）宣布与TADA Mobility合作，于明年初在圣淘沙西部率先开展按需自驾车服务试点项目，并邀请媒体试乘。访客可通过TADA的私召车平台下单预约。自驾车在试点期间提供免费服务，每日下午1时至傍晚7时之间运营。

这项试点旨在提供更便利可及的交通选项，让访客轻松游岛。乘客可按需预约服务，自驾车将沿预设路线行驶，并根据个人需求略过部分上下车点，更直接快速抵达目的地，无需再换乘其他交通工具。

圣淘沙发展局发言人说，新的自驾车服务有点类似“拼车”服务，每趟最多服务两组乘客，共8人。

试点服务会配合岛内现有接驳服务同步进行，共设27个上下车点，陆续分阶段开展。第一阶段预计2027年初启动，主要连接西乐索、英比奥以及海滩站（Beach Station）一带的酒店、海滩和景点的21个上下车点。第二阶段将拓至东部涵盖全岛，包括圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove） 和丹戎海滩（Tanjong Beach)，开展时间未定。

自驾车川行路线涵盖西乐索海滩和巴拉湾海滩沿线交通，以及岛内公路。目前两个海滩的沿线道路不允许私家车或私召车通行，仅供送货和海滩短程接驳车（Beach Tram）等专用车辆使用。

圣淘沙2019年首次进行自驾车试运行。明年的试点会采用两台由中国的自动驾驶汽车公司文远知行（WeRide）开发的自驾小巴Robobus。当局将检视试点如何缩短访客等候时间、提高乘车安排的稳定性，并缩短交通点、酒店和景点之间的接驳时间。可供八人乘坐的自驾车将配备一名安全操作员，并具远程监控功能以在必要时及时协助。

在试点自驾车正式载客前，圣淘沙发展局和TADA也会为行驶路线、预约流程、乘客上下车安排和安全程序等进行测试。双方将与陆路交通管理局合作，确保自驾车试点期间严守安全和运营规程，并接受严格检查确保车辆安全上路。

圣淘沙发展局局长田桂英向媒体介绍说，第二期试点阶段将视陆交局监管审批情况而定，计划逐步扩至全岛范围。“试点目的是为收集访客反馈，让我们进一步改善服务，以探讨如何将之整合进岛内交通网络，为访客提供灵活方便的交通选项。”

圣淘沙正探索未来在自驾车中提供语音讲解，向游客介绍周边景点和特色体验的升级方案。

新加坡圣淘沙香格里拉总经理邱德维受访说，自驾车能大大提升岛上各区域之间的连通，方便宾客前往集团所属的餐厅和海滩俱乐部，以及岛上所有景点，对合作商家和酒店业者绝对是一大优势。

目前酒店宾客抵达海滩站后，需要换乘每站皆停的海滩短程接驳车，五站后在酒店附近站点下车，再步行至酒店。

酒店目前也提供专属接驳巴士，每15分钟一趟接送住户至海滩站和怡丰城。邱德维说：“有了自驾车按需服务模式，宾客能有更多灵活性，尤其是和家人出行的游客，会更方便。他们不须再配合固定班次来安排或赶行程。度假也能更放松，不受时间限制”。