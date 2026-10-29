新加坡与日本续签农业与食品领域合作备忘录，为两国在农业与食品科技、粮食安全与紧急应变能力，以及食品国际贸易方面的深化合作提供框架。

永续发展与环境部长傅海燕与日本农林水产副部长藤木真也，星期四（10月29日）在新加坡举行第48届亚细安农业和林业部长会议期间，交换备忘录。

永续部发文告说，今年是新日两国建交60周年，备忘录的续签是双方纪念这一里程碑的又一项成果。今年3月，两国将双边关系提升为战略伙伴关系，此次续签延续两国长期以来的合作基础。

根据备忘录，双方将通过交流相关信息、专业知识与最佳实践方法，推动新技术的研发与交流，互派重要人员，以及鼓励私人企业与政府机构建立伙伴关系等方式开展合作。

备忘录也致力于促进两国环境相关政府机构、企业、地方当局，以及研究与学术机构之间建立更紧密的联系。

在新日签署的备忘录下，两国已经在相关领域定期交流知识与经验，包括分享疾病管理、粮食储备及应急响应规划等方面的经验和最佳实践方法。