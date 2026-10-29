本地建筑公司涉嫌在未取得有效执照的情况下，将厂房改建成客工宿舍，并入住173名客工。建筑公司及公司总经理被控上法庭。

LBD Engineering私人有限公司及其新加坡籍总经理林义鸿（35岁，译音）星期四（10月29日）面对一项抵触《外籍雇员宿舍法令》（Foreign Employee Dormitories Act，简称FEDA）的控状。

人力部星期四发文告说，当局2026年1月6日视察双溪加株环道（Sungei Kadut Loop）58A号的一处厂房，发现厂房内设有约300个床位。

调查发现，LBD Engineering在2025年7月至2026年1月期间，未取得FEDA规定的有效执照，将厂房部分空间改建成客工宿舍。宿舍住有来自四家公司的173名客工。

根据控状，LBD Engineering涉嫌违反FEDA第7（1）条文，在未取得有效执照的情况下经营客工宿舍。

林义鸿则被指知晓公司未取得经营客工宿舍的有效执照，却仍允许公司继续经营宿舍，抵触同一法令第7（1）条文，援引第27（1）（a）条文。

根据法令，无执照经营客工宿舍罪名一旦成立，可罚款最高50万元，或监禁最长两年，或两者兼施。

人力部提醒，雇主有责任确保旗下客工住宿符合监管规定。当局严正看待无执照经营客工宿舍，将对无执照经营客工宿舍的业者采取严厉执法行动。

公众若发现疑似无执照经营的客工宿舍，或其他涉及客工住宿的违规行为，可通过人力部网站举报。