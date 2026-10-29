樟宜机场集团将与科技服务公司恩士迅合作完善智能跑道监控系统，利用人工智能技术监测跑道上是否有异物，以加强机场运作安全。

新电信旗下的资讯科技服务公司恩士迅（NCS）星期四（10月29日）与樟宜机场集团、心理卫生学院以及Life3 Biotech签署三项谅解备忘录，分别在交通、医疗保健及先进制造业，将人工智能技术应用于实际运作。

樟宜机场集团与恩士迅共同开发的这项智能跑道监控系统名为iFerret™，将进一步采用先进人工智能技术。双方先在真实机场环境中开发和测试符合实际运作需求的方案，再推动系统在全球推广应用。

在医疗领域，恩士迅将与心理卫生学院结合临床专业知识和科技能力，共同开发改善病患护理、协助医护人员工作的数码方案。

其中一项计划是利用人工智能完成人脸识别，以加强病患身份识别，替代传统的病患手环，既为病患提供便捷的就医体验，也能协助医护人员处理信息。

恩士迅星期四宣布成立人工智能任务中心（AI Mission Centre），协助公共与私营机构将人工智能从试验阶段推进至大规模应用。数码发展及新闻部长杨莉明为活动主持了开幕。

恩士迅首席执行官刘连万说，公司计划将现有100人的智能化前线工程师团队扩大至超过300人，通过内部培训和外部招聘增加人手。

智能化前线工程师是具备特定领域专业知识的人工智能专家，不局限于特定技术供应商，并会直接加入客户团队，推动人工智能在各行业的实际应用。

刘连万说，公司希望通过培养人才，将技术突破转化为实际进展，建立服务新加坡、同时能在全球产生影响的人工智能人才团队。