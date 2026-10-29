著名肉骨茶店的前员工，涉嫌在离职一年多后入屋行窃，偷走两名前同事宿舍内总值6万元的金饰，落网被控上庭。

《新明日报》报道，这起失窃事件今年3月28日发生在史波蒂斯兀园路（Spottiswoode Park Road）第107座组屋的一个单位。

欧南园亚华肉骨茶老板林福来（44岁）通知 《新明日报》，前员工德瓦（38岁）涉嫌进入他租下当员工宿舍的单位，偷走两名现任员工的金链等。

根据案件入禀与管理系统（ICMS），来自马国的德瓦早前已经被控一项破门行窃的罪行，料将在11月10日认罪。他从4月25日起被还押。

控状指德瓦涉在3月28日下午1时43分至2时之间，到上述地点入屋行窃，偷走男子刘凯新（26岁）一条价值3万零500元的金项链，以及刘宇传（音译）的两条手链和一枚金戒指，价值共2万9500元。

林福来说，德瓦曾和两名失主同住一屋檐下，但2024年12月辞职后就搬离宿舍了。

刘凯新（26岁）受访时说，当天同事下班回家，原本放在衣柜里的金链不翼而飞，他检查后发现自己的金链也不见，于是报警。

“房内没有翻箱倒柜的痕迹，警方问我们是否怀疑是熟人所为，我们才想到可能是德瓦。”

老板:他称妻生产请假 发“死婴”照被揭辞职

老板指前员工曾称妻子生产请假出国，为了延长假期发了假的“死婴”照，被揭穿后就辞职。

林福来说，德瓦和他们工作约五年，会说中文，工作也勤劳，只是有时称家庭需要用钱会预支几百元薪水。

“我们都很惊讶他涉案。”

他也说，德瓦的妻子住在峇淡岛，2024年一天，德瓦请假两周说要陪妻子生产，后来传了一张死婴照片，声称孩子过世了，要再请一周假。

“照片一看就是假的，婴儿才刚出生，但照片里的孩子看起来却是两三岁模样，我揭穿他之后，他回来就辞职了。”

完整报道，请翻阅2026年 10月 29日的《新明日报》。