牛车水食阁竟成“温柔乡”，阿叔搂女、拥吻、摸胸让旁人咋舌，警方上门执法逮捕四女。

《新明日报》本月14日独家报道，牛车水珍珠坊一家食阁内有乾坤， 成了阿叔们的“温柔乡”，肆无忌惮地在食阁内外对女子摸胸、热吻。

事件曝光后，有知情者通知《新明日报》，本月20日晚上7时许，数名便衣警在食阁前后“包抄”，到场突击检查。

“当时看到一阵骚动，以为发生什么事，后来发现约七八名便衣警察，有男有女，在食阁内一一盘问在场的人。”

记者星期二（10月27日）傍晚再走访上述食阁，温柔乡景象与之前的“盛况”已大不同，食阁内出现不少空桌，仅少数食客在用餐。被指在此陪酒的女郎几乎不见踪影，只有少数人在为顾客倒酒。

附近商家表示，自从警察突击检查后，商场乌烟瘴气的景象终于有所改善。有商家指，就算有阿叔邀请女郎到食阁用餐，都遭对方拒绝，担心被执法人员盯上。

商家也说，如今周末或星期五就算食阁爆满，所谓的“陪酒女”几乎不见踪影，也不再会在食阁外，看到阿叔和女子搂抱、接吻等“辣眼睛”的举动。

警方回复《新明日报》询问时证实于本月20日到珍珠坊的一家食阁执法。发言人透露，四名年龄介于33至48岁的女子，涉在没有有效工作证的情况下工作而被捕。警方调查仍在进行中。

清凉女与阿叔搂抱摸胸 行径曝光后销声匿迹

“清凉女”当众与阿叔亲热，大胆行为曝光后便销声匿迹。

在之前报道中，一名衣着清凉的女子当众与一名阿叔接吻，行径令人咋舌。

知情者透露，该女常在此食阁出没，但随着照片曝光后，她便销声匿迹。

根据《新明日报》掌握的另一段视频，这名女子今年3月身穿白色短裙及吊带露背装，与一名阿叔在食阁外搂搂抱抱。

两人在短短一分钟内数次接吻，阿叔甚至把手搭在女子的胸部，就算有其他路人经过，两人都视若无睹。

视频中还可听到“清凉女”对阿叔说，希望每天都能收到他的早、晚安图。

完整报道，请翻阅2026年10月29日的《新明日报》。