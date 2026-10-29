狮城男在曼谷搭德士，突然狂躁不安，下车后沿着快速公路狂奔，随后摔到底下一个公园后受重伤。

这起事故发生于本月26日当地时间中午约12时34分。

根据泰国媒体报道，这名30岁的狮城男子在素万那普国际机场上车，但并未告知司机目的地，只是一直让他往前开，直到行驶至曼谷诗叻快速公路（Si Rat Expressway）靠近马卡桑（Makkasan）路段时，他突然情绪失控，大喊大叫，疑似狂躁发作，随后连喊：“停！停！停！”，要求司机停车。

根据报道透露，当德士刚停下，狮城男就迅速推开车门，跳车逃离，虽然司机驾车在后方追赶，并呼喊他回到车上，但他还是拔腿狂奔。

随后，狮城男过后失去踪迹，司机只能拨电请求协助联络快速公路救援人员。

最终，狮城男被发现倒在快速公路下方的拉差威披隆公园（Ratchathewi Phirom Park），身受重伤，并且已经陷入昏迷状态。

救援人员查验他的随身护照后，确认他是新加坡公民，拉差威提医院的急救医疗团队在现场实施抢救后，将他紧急送医救治。

媒体报道称，狮城男是翻越快速公路的护栏后坠落，不过，具体事发缘由以及他的真实意图目前尚未明确。

从泰媒所发布的照片，能看到快速公路和坠落地点相差约四层楼高，狮城男坠落在满是石头的路面上，多处受伤。

《新明日报》目前已就此事询问外交部。

完整报道，请翻阅2026年10月29日的《新明日报》。