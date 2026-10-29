为协助残障者获得更好的就业机会和通勤体验，新捷运计划在2030年底前提供300个适合残障者的职位，并培训七成前线员工，提升公共交通网络的包容性。

新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）与新捷运，星期四（10月29日）在达曼裕廊民众俱乐部的一辆新捷运巴士上，签署谅解备忘录。财政部兼人力部高级政务次长黄伟中到场见证签署仪式。

新协立与新捷运将争取最迟在2030年底前，由新捷运及运营支持合作伙伴聘用300名残障者。

双方会为残障者寻找和开发合适的职位，探讨重新设计工作内容、调整工作环境，以及提供就业辅导，协助他们胜任工作。

此外，双方也将继续通过赋能前程计划（Enabling Pathway Programme）与高等学府合作，把计划从工艺教育学院扩大至理工学院和大学，为残障学生创造更多机会，包括积累工作经验、学习技能，并从校园顺利过渡到职场。

培训方面，新捷运现有的残障意识培训以课堂理论为主，合作项目将引介更多实践学习，并定期听取残障社群的意见，更新课程内容。新捷运也有意在2030年底前，培训多达70%的前线员工，更好地服务通勤的残障者。

黄伟中：提升残障者就业率稳步朝2030年目标迈进

黄伟中说，政府四年前公布2030年加强残障服务总蓝图时，本地残障居民就业率为31.4%，去年已升至34.7%。“我们朝着2030年将残障者就业率提高至40%的目标稳步迈进，这让我深感欣慰。”

残障者及家庭定心与保障工作小组也在本月4日发布报告，推出三大重点方向，包括帮助残障者找工作，并且要加大力度扶持残障者迈向稳定就业及发挥所长。

黄伟中指出，我国推进包容就业的工作远未完成，政府也无法独自做到这一点，雇主、家庭，以及更广泛的社区都可发挥作用，就如新协立与新捷运的合作项目。

“......这是一项共同的努力。我们不仅仅是给残障者为期一年的职位和任务，而是要确保他们能够持续发展。我们须确保弱势群体和残障者都能取得进展。”