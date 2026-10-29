76岁老汉申诉，100Plus的罐子有一角钱标志，岂料无法被回收，令他受困扰。

负责饮料罐退费制的非营利机构BCRS指出这是个别事件，问题因系统升级所导致，目前机器已恢复。

读者吴先生（76岁，退休人士）日前告诉《新明日报》，他于本月14日，到淡滨尼12街的165座和144座组屋楼下的回收机回收罐子，岂料遇上问题。

“我收集了近20个的100Plus罐子，带到楼下的瓶罐回收机，屡次尝试放入机器都被退回。”

事后，他再走到附近的组屋尝试，依旧无法将100Plus放入机器退回一角钱。“我连续尝试了几次，换了不同的罐子都是这样。”

吴先生指，100Plus的罐子上印有一角钱标志，却屡次被回收机器拒收。（受访者提供）

无奈之下，吴先生将一整袋的罐子带回家中，决定之后再尝试回收，若依旧不成功，只能把罐子丢掉。

吴先生星期三（10月28日）再通知《新明日报》说，两天前又带着这批罐子试着进行回收，有部分已成功退回一角钱，但还有一部分被机器拒收。

BCRS回应《新明日报》说，经调查后，100Plus罐子被拒收为个别事件，因近期系统更新，导致机器识别出现问题。目前，机器已经重新设置以及调整，上述两个地点的机器已恢复正常运作。

“我们的运营团队及网络运营商也已确认，受影响的产品目前已经能顺利通过这些机器回收。”

BCRS强调，机构会与回收点网络运营商紧密合作，持续改进、测试和校准他们的容器识别技术。当局指出，市场上的包装种类繁多，这种迭代式的微调使他们能够逐步优化系统性能，确保为用户提供更顺畅的体验。

BCRS鼓励消费者，若遇到带有退费制的1角押金标志且条形码完好的容器被机器拒收，可联系hi@returnright.sg，并提供产品、条形码和机器ID的清晰照片，让团队能够核实详情并给予帮助。