自去年11月为检讨陆路交通总蓝图启动公众咨询以来，陆路交通管理局已通过多种平台接触超过8200名公众。参与者期盼有更多出行选择、更适合步行的城市环境，以及更舒适便捷的公共交通体验。

陆交局星期四（10月29日）举办愿景工作坊，为这一轮公众咨询活动收尾。文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆也在现场为更新版陆路交通总蓝图的标志揭幕。

新标志的设计灵感源自新加坡人的日常出行，以三种颜色和形态各异的线条，代表步行、骑行及公共交通，共同勾勒出新加坡地图的轮廓，象征不同出行方式相互衔接，也体现国人对高效、舒适、包容及以人为本交通系统的共同愿景。

根据陆交局文告，当局通过线上调查、焦点小组讨论、青年交流及社区活动等方式与公众交流，收集到的期望可归纳为三大方向。

首先是提供更多出行选择，满足不同需求，包括让公共交通行程更直接快捷，以及让步行、骑行等出行方式更顺畅衔接。

其次是打造更适合步行的城市，按人们的需要设计街道和邻里空间，营造更安全、宁静的环境，并完善步行路线的遮阳避雨设施。

第三是改善日常公共交通体验，包括营造更友善有礼的乘车文化、让转乘更便捷顺畅、整合行程规划系统、缓解巴士和地铁拥挤情况、改善冷热舒适度，以及打造更有活力和亲切感的车站空间。

马炎庆致辞时说，公众除了希望巴士和地铁旅程更舒适、步行和骑行更安全，也有不少人期盼乘客之间多一分耐心与体谅，主动关怀有需要的人。

他指出，打造包容、以人为本的交通系统，不能采取一刀切的方式。每个人的出行需求与偏好不同，却共同使用巴士、地铁、道路及人行道，因此交通规划必须权衡不同群体的需要。

住在碧山的家庭主妇黄丽玉（70岁）平日主要乘搭巴士和地铁出行。她说，随着人口老龄化，许多年长乘客面对优先座位不足、须长时间站立的情况。

“多数乘客有同理心，会让座，但也曾遇过有人闭着眼坐在优先座位上的情况。希望未来公共交通能增设更多优先座位给有需要的人。”

每周至少骑两次脚踏车的裕廊东居民饶永良（40岁）说，全岛不少地方设有脚踏车道，为骑行爱好者增添乐趣，但热门地铁站和购物广场的脚踏车停车位往往不足。

“很多时候跟朋友约在购物广场，却找不到脚踏车停车位，附近地铁站也是没位停，最后只好把车停在附近组屋，再走到聚会地点。希望未来能在热门地点增设更多脚踏车停车位。”

更新版陆路交通总蓝图预计于2027年发布。陆交局也将在明年举办展览，向公众介绍当局如何将收集到的意见纳入总蓝图。

公众可继续通过网站分享对总蓝图的看法。陆交局也在政府科技局的CrowdTaskSG平台推出测试和问卷调查，让公众了解自己的出行习惯，并分享日常出行时最重视的事项。