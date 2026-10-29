一对结婚50年的老夫妻闹上法庭，妻子指长期遭受丈夫言语侮辱以及身体暴力，曾被一拳打伤眼，对方还大闹她的工作地点骚扰她的同事。外孙出庭为她指证外公，最后她成功获个人保护令和家庭驱逐令等。

判词显示，这对年老夫妻结婚50年，育有两名女儿。

妻子在庭上控诉，整整半个世纪的婚姻生活所带来的痛苦。她形容丈夫脾气极其暴躁且具攻击性，动辄粗言秽语辱骂。年轻时丈夫只要发脾气，就会在家里乱扔乱砸东西；每逢争吵，丈夫甚至会动手敲打她的头部。

为此，她入禀法庭申请个人保护令、家庭驱逐令、无接触令和远离令。双方在诉讼期间皆亲自出庭应讯，没有聘请律师代表。

为顾全家庭完整隐忍

庭审期间，妻子忆述20多年前在超市当收银员时，丈夫突然出现并拳打她的眼部。此外，丈夫也会到她的工作场所闹，骚扰她的同事与身边人。“为了不牵连身边的每一个人，我平时只能强忍沉默，顺着他说是是是、你到底想怎样……”

她也找来外孙当证人，外孙供证时指曾目睹外公以污言秽语辱骂外婆，还曾亲眼看到外公拿拐杖挥打外婆。外孙说，外婆为了顾全家庭完整一直隐忍，每次受虐后只能“自己躲在角落默默流泪”。

丈夫在供证时起初承认拳打妻子眼睛，也承认言语虐待妻子，但随后又反口否认施暴。

成功获保护令和家庭驱逐令

审理妻子申请的推事指出，妻子的证词得到外孙的印证，妻子作证时的神态流露出多年隐忍后彻底心力交瘁的疲态，因此采信妻子的说法。

推事最后批准妻子个人保护令、家庭驱逐令和无接触令的申请，但家庭驱逐令仅禁止丈夫进入妻子的房间。推事也令两人接受辅导。

完整报道，请翻阅2026年10月29日的《新明日报》。