新加坡红十字会推出一年一度的捐血活动，在11月2日至12月6日期间，凡在指定血库成功献血的公众，都可获得甜品优惠券。

新加坡红十字会星期四（10月29日）宣布名为“Not All Pints Are Equal”的捐血活动，通过对比一品脱（pint）的甜品与一品脱的血液，凸显献血救人的意义。

活动以甜品带来的短暂快乐，对比血液能够挽救生命的价值，希望借此引发公众对献血的关注与讨论，鼓励更多人加入捐血行列。

在11月2日至12月6日期间，公众可前往全岛五家血库献血，只需在登记时出示活动宣传资料，即可在不同日期，领取不同品牌的甜品优惠券。

在11月2日至15日献血者，可获得一张蜜雪冰城的5元优惠券；11月16日至26日献血者，可获得一张澳大利亚人气意大利雪糕店Messina免费加一球冰淇淋的优惠券；11月27日至12月6日献血者，则可获得一张澳大利亚冷冻酸奶品牌Yo-Chi的5元优惠券。优惠券数量有限，送完为止。

新加坡红十字会也将于12月6日下午2时至6时在新加坡龙都大酒店（Rendezvous Hotel）举办无声迪斯科活动“Pints & Beats Silent Disco”。凡在2026年7月1日至11月30日期间献血的捐赠者，均可携一名嘉宾出席活动。

公众可在新加坡红十字会的官方网站查询活动详情。