38岁快递员涉嫌利用电单车运送含依托咪酯的电子烟弹，警方在裕廊东展开执法行动时，从他身上及电单车起获共124枚电子烟弹。男子随后被控上法庭，案展至12月10日过堂。

卫生科学局星期四（10月29日）发文告说，涉案男子是38岁的王志勇（Ong Zhiyong Jeremy），他于10月22日因涉嫌抵触《烟草与电子烟管制法令》，贩运含依托咪酯的电子烟弹被控。

根据文告，警方于上星期二（20日）在裕廊东展开执法行动时将他扣留，并从他持有的一个信封中搜出三枚电子烟弹。

警员随后进一步搜查男子的随身小包及电单车，再起获另外121枚电子烟弹，总数达124枚。

卫科局现场接手调查 起获电子烟弹均含依托咪酯

卫生科学局随后在现场接手调查，实验室检测证实，所有起获的电子烟弹都含有依托咪酯。

当局指出，男子当时从事快递员工作，涉嫌准备将这些电子烟弹运送给顾客。

男子被控后还押一周，协助进一步调查。案件星期四再次过堂，随后展延至12月10日。

卫生科学局强调，严正看待涉及电子烟及依托咪酯的贩运罪行。

根据《烟草与电子烟管制法令》，依托咪酯及其类似物已被列为指定精神活性物质。

任何人若被判进口依托咪酯罪成，可面对三年至20年监禁，以及五下至15下鞭刑；贩运者一旦罪成，则可被判监禁两年至10年，以及鞭刑两下至五下。（人名译音）