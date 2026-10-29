花拉公园地铁站男厕内原有设计格局欠妥，两排尿斗面对面且间距过近，当局如今已完成改造，将其中一排尿斗拆除，并增设隔板，更具隐秘性。

世界厕所组织（World Toilet Organization）创办人、有“厕所先生”之称的沈锐华（Jack Sim）10月17日在脸书贴文，分享这处厕所改造前后的照片。

照片显示，这个狭窄空间内原有的两排面对面尿斗，如今只保留靠墙一排的四个尿斗。尿斗之间也装上灰色隔板，让使用者更有私密感和舒适感。

沈锐华在贴文中写道：“感谢大家共同努力，让花拉公园地铁站厕所的问题获得广泛关注。如今这个厕所已完成改造，只剩下一排四个尿斗。”

《联合早报》两个月前曾报道，这处地铁站的男厕内两排尿斗面对面，而且间距仅约60厘米。

这个厕所的内部照片在网上传开后，引起不少网民关注；有人质疑这样的格局过于狭窄，会令使用者感到尴尬，也缺乏隐私。

负责管理这个地铁站的新捷运当时回应说，正在研究改善情况的可行方案，并强调任何改造工程都须经过周详规划。