随着社会变得日益复杂，各国政府必须勇于创新、负责任地进行试验并持续学习，而大学、研究机构、创新生态系统、公共机构和学习网络等“知识基础设施”未来将成为最有价值的基础设施。

新加坡国立研究基金会（NRF）主席、前副总理王瑞杰星期四（10月29日）在亚洲公共管理学会年会上指出，当今世界的许多挑战并不能完全归属于某个部委职责、专业学科或国界之内；如何应对气候变化、人口老龄化、数码化转型、公共卫生和社会凝聚力，都需要综合解决方案。

他指出，要应对这些挑战，政策制定者、研究人员、企业和人民都必须以新的方式携手合作。“未来最重要的创新可能不只是技术创新，而可能是治理本身的创新。这包括以新的方式组织机构、国家与社会以新的模式协作、吸引公民参与也得有新途径、以新的形式创造公共价值。”

王瑞杰认为，在未来最有价值的基础设施会是“知识基础设施”，即大学、研究机构、创新生态系统、公共机构和学习网络，这些将让社会能够持续适应变化。他说，在这个碎片化的世界当中，生成、分享和应用知识的能力可能成为培养包容性、韧性和可持续性的最重要基石之一。

本届亚洲公共管理学会年会由南洋理工大学南洋公共管理研究生院主办。据主办方介绍，这是历来规模最大的一届，共有400多位来自中国、印度尼西亚、泰国、菲律宾、韩国等20多国的学者前来参与。