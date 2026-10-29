骗子冒充电信公司SIMBA职员与政府官员，谎称受害者个人资料被盗签购手机配套，再以“配合调查”为由诱骗转账或交出贵重财物。单在今年10月，警方已接获至少59起这类骗局报案，损失总额至少130万元。

新加坡警察部队于星期四（10月29日）发文告指出，骗子在这类骗局中会冒充SIMBA职员致电受害人，声称他们购买了苹果手机（iPhone）或签购了手机配套。当受害者否认时，电话就会被转接给假冒SIMBA客服的同伙，谎称其个资遭盗用，须展开调查。

随后，电话会被转接给冒充警员或新加坡金融管理局官员的骗子，要求受害者将款项转入指定银行户头，或提取现金并把珠宝首饰等财物当面交给假官员。

在其中一起案件中，一名受害者听从骗子指示，共将28万5000元转入不明银行户头。

《联合早报》读者黄女士（40来岁）就于星期四接获类似诈骗电话，凭着机警成功避开陷阱。

她受访时透露，对方自称是SIMBA职员，不仅准确念出她母亲的全名和身份证号码，还称母亲签购了一个两年总值9600元的苹果手机配套，每月须缴付400元。

黄女士深知母亲不可能签购昂贵配套，当场否认。对方随即谎称可协助取消订单，要求她记下一个案件编号，并称会将电话转接给“取消订单部门”。

电话转接后，接听者一再催促黄女士报出该编号以便取消订单。黄女士起疑后决定佯装不知，对方随后又把电话转回给最初的那名男子。黄女士指出，男子甚至出言恫吓，称“若不取消，不法分子会利用号码注册电子钱包洗黑钱”，极力要求她配合。

不过，黄女士保持警惕，坚决不透露任何信息并果断挂断电话。她说：“电话刚挂断，手机就陆续接到好几个不同的陌生号码来电。我怀疑又是对方打来的，所以都没接听。”

警方在文告中强调，新加坡政府官员绝不会要求公众转账，或交出现金、名表、黄金或加密货币，更不会要求公众向持牌放贷人贷款、透露银行登录资料，或从非官方应用商店安装手机应用。他们也不会把公众的通话转接给警方或其他政府官员。

公众若发现任何诈骗交易，应立即通知银行。若有疑问，可拨打24小时ScamShield热线1799查询。