我国卫生科学局已批准美国制药公司默沙东研发的21价肺炎球菌结合疫苗CAPVAXIVE，供18岁以上成年人接种，以预防特定类型肺炎链球菌引起的肺炎及其他严重感染。

默沙东（MSD）星期四（10月29日）发文告说，CAPVAXIVE可预防21种特定血清型肺炎链球菌引起的疾病，包括侵袭性肺炎球菌疾病（invasive pneumococcal disease）及肺炎球菌肺炎（pneumococcal pneumonia）。

根据本地2024年的疾病监测数据估算，曾接种其他肺炎球菌疫苗的成年人，若再接种CAPVAXIVE，两种疫苗合计涵盖约78%引起成年人侵袭性肺炎球菌疾病的血清型分布。不过，这不代表疫苗能预防78%的病例。

肺炎球菌疾病由肺炎链球菌引起，可造成肺炎、血液感染及脑膜炎等疾病，严重时可能损害器官，甚至危及生命。年长者、慢性病患者，以及免疫力较弱的人士，出现严重并发症的风险较高。

本地今年累计近百起侵袭性肺炎病例

根据我国传染病管理局统计，截至10月24日，本地今年累计共有96起侵袭性肺炎球菌疾病病例。

传染病专科医生梁浩楠受访时指出，肺炎对年长者尤其危险，有时甚至成为夺走他们生命的最后一场疾病。

他说，肺炎可能单独发生，也可能在患者感染流感等病毒后出现。随着年龄增长，人体免疫力和身体机能逐渐下降，抵御细菌感染的能力也随之减弱。

“流感等病毒感染可能削弱人体的防御能力，让肺炎链球菌有机可乘，进一步感染肺部，对患者造成双重打击。病毒先发动第一轮攻击，细菌随后发动第二轮攻击。”

梁浩楠指出，感染风险从50岁左右开始上升，之后每增加10岁，风险便进一步提高，到了七八十岁尤其明显。因此，他认为50岁以上者也可考虑接种肺炎球菌疫苗。

但他提醒，肺炎球菌疫苗无法预防所有类型的肺炎，公众应根据个人健康状况，向医生了解是否需要接种。

国立大学医院呼吸与重症科高级顾问医生施家俊客座教授指出，除了年长者，婴幼儿、糖尿病患者，以及患有慢性肺病、心脏病或肾病的人士，也较容易在感染肺炎链球菌后出现严重病症。免疫系统受损，或因接受治疗而导致免疫力下降的人，同样属于高风险群体。

他说，接种疫苗可刺激人体产生保护性免疫反应，降低患上严重肺炎球菌疾病，以及出现并发症、住院或死亡的风险。

“公共卫生指引一般建议年长者，尤其是65岁以上人士，以及患有慢性疾病或免疫力较弱的成年人接种肺炎球菌疫苗。”

根据默沙东文告，CAPVAXIVE也已获得美国、加拿大和澳大利亚有关当局批准。