烟霾津贴计划启动10天以来，到公共卫生防范诊所和所有综合诊疗所的就诊患者已超过10万1000人次。急性上呼吸道感染是公共卫生防范诊所医生接诊的最常见烟霾相关疾病。

为协助国人应对烟霾相关病症，保健卫生部本月12日启动烟霾津贴计划及公共卫生防范诊所（PHPC）计划，津贴涵盖过敏性鼻炎、哮喘、支气管炎、结膜炎、慢性阻塞性肺病、上呼吸道感染，以及相关并发症。

健卫部答复《联合早报》询问时透露，截至本月21日，到公共卫生防范诊所就诊的患者超过5万8000人次；到综合诊疗所的患者达4万3000人次。

健卫部发言人说，在就诊需求高峰期，公众候诊时间可能会较长。但当局目前并未观察到综合诊疗所的候诊时间显著增加。

“综合诊疗所已采取多项措施，以在烟霾期间确保医疗服务的持续性，并为患者提供支持，包括优先安排弱势群体就诊，以及为病情稳定的慢性疾病患者提供药物送货上门服务。”

我国上一次启动烟霾津贴计划是在2015年，当时本地共有超过630家公共卫生防范诊所和18家综合诊疗所参与。目前，公共卫生防范诊所已增加至1300家，综合诊疗所28家。

发言人强调，我国基层医疗能力已有大幅提升，诊所数量增加有助于整个基层医疗体系分担患者病例数量。

所有新加坡公民因烟霾相关病症在综合诊疗所求诊，都符合烟霾津贴计划资格；在参与公共卫生防范诊所计划的全科诊所求诊，则须符合指定条件，包括未满19岁的孩童、年满65岁的长者，以及公共援助计划受惠者、建国一代、立国一代、社保援助计划（CHAS）蓝卡或橙卡，以及医疗费豁免卡（MFEC）持有者。

公共援助计划受惠者可获全额津贴；建国一代和立国一代自付费用不超过5元，其他符合资格者自费不超过10元。

全科医生：哮喘、眼睛不适和呼吸道感染等烟霾相关病例明显增加

我国烟霾情况在本月中旬一度恶化，18日西部的空气素质最差，24小时空气污染指数（PSI）达230点，写下今年新高。

多名全科医生受访时透露，10月中旬看诊的多数患者明显出现烟霾相关的症状。

连锁全科诊所Pinnacle Family Clinic总裁莫文锐医生说：“之前有一周左右的烟霾情况比较严重，患者大多都是因为伤风、咳嗽、眼睛不适如流泪、发痒等症状就诊；另外，哮喘病发作的患者也多了10％左右，相信是因为空气不干净引起的。”

全科医生蔡添荣说，在烟霾和近期甲型流感的双重影响下，有更多出现呼吸道症状的患者求诊。而老年人以及患有哮喘、慢性阻塞性肺病（COPD）或免疫力低的人，更容易受到烟霾相关症状的影响。

HMI益心诊疗所医疗总监傅仲贤医生则透露，在所有因烟霾相关疾病就医的患者中，约有三成符合资格并使用了烟霾津贴；急性呼吸道感染、支气管炎和结膜炎是求诊者较常见的症状。

他说：“幸运的是，大多数患者症状都比较轻微。人们的防范意识有所增强，患者也会尽早就医求诊。烟霾津贴计划降低了就医门槛，特别是帮助弱势群体就医，发挥了积极作用。”