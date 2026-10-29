红蚂蚁成长时期的一些生活片段，你可能也觉得熟悉：

邻居准备晚餐时炒了一大锅杂菜，开饭前将一份装进塑料盒，送过来我们家；

另一位邻居的孩子升上中学，与红蚂蚁就读的中学相距不远，于是父亲每天早上一起载我们两人上学。

有人以“甘榜精神”形容这种邻居之间频繁往来、彼此照应的情景。当时，人与人之间的交情未必特别深厚，却似乎多了一份信任与温情。

“甘榜”（kampung）指的是新加坡人在政府大规模兴建组屋前所居住的乡村，但随着大部分新加坡人搬进组屋，生活方式改变，邻里关系逐渐疏远，甘榜精神也日渐淡薄。

“找回甘榜精神”的呼声时有所闻，但真正为此付出时间和精力的人相对不多，最近就有两个例子在媒体报道中曝光：《联合早报》摄影记者吴先邦在组屋底层为邻居准备饭菜，让居民聚在一起吃饭聊天；创业者张伟荣则开发GoodHood.sg应用，让邻居通过科技分享物品、互相帮助。

张伟荣（左）开发的Goodhood.sg应用具备一系列功能，例如将自己不需要的物品捐赠给有需要的邻居。（档案照片／Goodhood.sg应用截图）

两人通过不同的方式，尝试解决同一个问题：邻里互助若不再自然发生，我们还能怎样重新建立人与人之间的联系？

但甘榜精神并不是一句口号，也不是只要有人愿意发起活动，就能实现。

邻里聚餐需要食材、筹备时间，吃完还要收拾善后；应用程序需要开发、维护和营运资源。这些努力或许能为唤醒甘榜精神制造契机，但甘榜精神的本质，其实是双方都愿意付出的真心互助，如文首提到的分享食物和载送孩子上学。这些事情看似微不足道，却都需要有人腾出时间、调整行程，更需要双方互相信任。

更重要的是，双方不可能每一次都精确计算付出是否对等。这或许是甘榜精神最难得的地方：大家愿意在无法保证即时回报的情况下，为彼此做点事。

甘榜精神淡薄未必是人们越来越冷漠的结果

问题是，生活在物质相对富裕的年代，我们为什么似乎越来越难做到这点？

一个可能的原因，是许多过去需要邻里互相协助的事情，如今都可以花钱解决。

孩子放学后没人照顾，可以让孩子到学生托管中心；工作太忙没时间煮饭，可以就近到咖啡店或小贩中心打包，甚至叫个外卖送上门。

这些服务让生活更有效率，本身没有什么不好。不过，随着我们越来越容易用金钱解决生活上的问题，对邻居的依赖也就逐渐减弱，建立关系的机会或也随之减少。

送餐应用给予用户不少便利，即便是下雨天也能用手机点一份热腾腾的餐食，却可能间接减少人们与邻居互动的机会。（李冠卫摄）

另一个现实问题是，大家都很忙。

双薪家庭要兼顾工作、孩子和家务，也可能需要照顾长辈。即使有心帮助邻居，也未必能在对方需要的时候腾出时间。

至于人际关系，也未必像甘榜时代那么简单。

今天，有些人可能担心接受帮助后欠下人情，或不知道该如何回报。送一份咖喱给邻居，对方也许会想着下次必须回送些什么；请邻居帮忙照看孩子，则可能担心给别人添麻烦。我们未必不愿意帮助别人，只是越来越清楚，帮助有时也意味着责任、义务和人情压力。

不能只期待他人先付出

因此，问题来了：如果希望重新建立邻里关系，我们究竟愿意为此付出多少？

其实，未必每个人都要像吴先邦那样，花大量时间为邻居准备一顿饭，才能拉近邻里关系。有时候，多煮一道菜、顺手替行动不便的邻居带东西，或在发现对方有困难时主动问一句，已是一个开始。

我们不可能回到过去的甘榜，也没有必要把旧日生活的一切都搬回来。但如果我们怀念那种有人愿意关心身边人、遇到困难时不必独自承担的温情，那么就不能只期待别人先付出。毕竟，甘榜精神不能只靠少数热心人士来维持。

就不知道你是否也愿意付出一点时间、精力，甚至承担一点麻烦，把甘榜精神找回来？