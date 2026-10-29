我国与巴基斯坦今年建交60周年，外交部长维文医生将访问巴基斯坦首都伊斯兰堡，探讨在灾害管理、创新与研究，以及教育等领域拓展双边合作。

外交部星期四（10月29日）发文告说，维文应巴基斯坦副总理兼外长达尔（Mohammad Ishaq Dar）的邀请，星期五（30日）对伊斯兰堡进行一天的正式访问。

外交部指出，维文此行将进一步巩固新巴两国建立在相互尊重和密切民间联系基础上的长期友谊，并为深化双边关系、探索新的合作领域提供契机。这些领域包括灾害管理、创新与研究、教育等。

巴基斯坦外交部同日发文告说，达尔与维文将就双边关系，以及双方共同关注的区域和国际局势交换意见。

文告指出，维文这次访问，适逢新加坡与巴基斯坦建交60周年，也是在新加坡明年接任亚细安轮值主席国之前进行，因此具有特别意义。

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访问期间，维文将会晤达尔，随后召开联合记者会。达尔也将设午宴款待维文。

维文也将分别会见巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫（Muhammad Shehbaz Sharif），以及巴基斯坦国防军司令兼陆军参谋长赛义德·阿西姆（Syed Asim Munir）元帅。

此外，维文将参观设于巴基斯坦国立科技大学的国家人工智能中心，了解巴基斯坦在人工智能领域的发展。

巴基斯坦于1966年8月17日与新加坡建交，是最早承认新加坡独立的国家之一。

今年8月，黄循财总理和维文分别与夏巴兹和达尔互致贺函，纪念两国建交60周年，并表达进一步拓展双边合作的意愿。

两国近年来也持续保持高层往来。时任巴基斯坦外长比拉瓦尔于2022年12月访问新加坡，会见我国时任总统哈莉玛和维文。

外交部官员将陪同维文出访。