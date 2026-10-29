淡滨尼组屋10月18日晚间停水近四小时后，有顶楼住户向《联合早报》反映，近一个月来已多次遇到水压偏低或停水，头发上的护发素还没冲净，花洒却突然断水，导致她只能留在浴室拨电求助。

《联合早报》早前报道，淡滨尼GreenGem第952A座组屋18日晚上约8时突然停水，有居民无法冲凉，家中也没有饮用水，直到午夜左右才恢复供水。

记者上星期四（10月22日）走访时，几乎每个楼层都有居民反映，18日晚上家中水压特别低。其他楼层的受访居民均称是入住以来首次遇到，顶楼17楼的受访住户则说，近期情况反复出现。

居住在17楼的李姓居民（33岁，金融经理）今年1月首次通过OneService反映水压问题。她说，近一个月情况愈加频繁，9月27日一天内曾三度出现水压偏低，之后多次发生。

她说，22日的情况最严重。当天早上7时，水流小得难以冲凉，她无法准备早餐，只好叫外卖。她多次通报，丈夫致电公用事业局，水压至上午11时15分左右恢复。

然而，当天下午约4时45分，她冲凉途中突然断水，头发上还留着护发素。她担心护发素滴落导致地面湿滑，不敢贸然走动，幸好带着手机进入浴室，才能拨电求助。

她说，当时曾短暂有水流出，但水呈黄色且浑浊。她拨打维修热线，并通过OneService通报，直到傍晚6时至6时30分之间才恢复供水。她后来还得重洗衣物，家中平时也经常留下难清除的白色水渍。

不过，她强调，大多数时候通报后，市镇会都能在约一小时内解决问题。她感谢工作人员不分昼夜维修，但频密发生仍令人担心。她已在家中备好一桶水，以防万一。

同住17楼、不愿具名的黄姓女住户（41岁，公务员）则说，早在2024年交屋初期，单位内就曾出现水压偏低的情况，当时市镇会解释是水管有异物堵塞，维修后很快恢复。

她说，最近一个月问题再次出现，平均每一两个星期就有一次停水或水压偏低，几乎都在傍晚至晚上7时左右。

“虽然市镇会没说具体原因，但每次都及时派人维修，基本上当晚能恢复，所以对我们的生活影响不大。”

市镇会：电磁感应阀故障引起水供问题

淡滨尼市镇会回复《联合早报》询问时说，市镇会18日当晚约8时接报后，立即派维修团队检查相关系统和设备，排查原因，代表也到场向居民了解情况并提供协助。

维修人员在多个楼层冲洗水管，供水随后逐步恢复，并于午夜左右恢复正常，距离首次接报约四小时。受影响的是组屋部分楼层的约两成单位。

市镇会随后跟进受影响居民的情况，并查明原因是一个电磁感应阀故障，目前已修复。

“我们感谢居民及时通报，以及在供水受影响期间的耐心与谅解。”