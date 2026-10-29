随着西南季候风减弱，再加上新加坡与周边地区料迎降雨，本地未来两周的烟霾情况有望好转。

国家环境局星期四（10月29日）傍晚发文告指出，新加坡及周边地区正逐渐进入季风间歇期，风力微弱且风向多变，阵雨增多，雷电也加剧。

随着新加坡周边地区风势减弱且多变，林火烟霾较不会吹向新加坡。加上新加坡与周边地区雨天更频密，新加坡的烟霾状况接下来料会好转。

下个月的首两周，全岛部分地区几乎每日下午估计都将出现阵雨，雨势中度到强度。其中几天，阵雨或会持续至傍晚时分。其间，大部分地区的累计降雨量也将略高于长期平均值。

白天最高气温将介于33摄氏度至35摄氏度之间，其中几天可能还会略高过35摄氏度。

周四空气质量适中正常 周五各区空污指数料适中

国家环境局星期四傍晚预测，星期五（30日）的24小时空气污染指数（PSI）介于60点至90点，属适中水平。苏门答腊、加里曼丹，以及新加坡和周边地区将出现阵雨，这应有助于缓解我国的烟霾状况。

星期四全天，全岛多处降雨。截至傍晚7时，全岛五个地区的24小时PSI介于68点至77点，全处于适中水平；一小时悬浮颗粒PM2.5浓度则介于每立方米14微克至28微克，属正常水平。加里曼丹地区出现中度至浓密烟霾。

过去两周空气质量变差乃风向使然

环境局也回顾过去两周的天气，新加坡及周边地区的风向主要来自东南或西南，因此把烟霾吹到新加坡。本月16日至28日之间，空气质量有七天达到“不健康”水平，有三天达到“非常不健康”水平。

部分地区有几天出现局部短时雷阵雨；另有几天，全新加坡大范围降下中度到强度雷阵雨。21日下午，新加坡西部地区出现强度雷阵雨，大士南的日累计降雨量达81.0毫米，创下10月下半月最高纪录。

这段期间，大部分日子里白天最高气温超过34摄氏度。23日，兀兰地区录得白天最高气温36.1摄氏度。

全岛大部分地区降雨量低于平均水平。丹戎加东周边地区的降雨量比平均水平低72%，而榜鹅周边地区的降雨量则比平均水平高24%。