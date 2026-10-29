本地约444所学前教育中心的400多名校长，未来一年将参与艺术治疗试点计划，促进心理健康。计划日后有望扩展至其他学前中心，惠及更多教师和辅助人员。

参与者将参加由专业艺术治疗师主持的两小时工作坊，学习通过艺术创作纾解压力、表达自我，以及调节情绪。

这项计划由人民行动党心理健康小组带领行动党社区基金会（PCF）与新加坡艺术治疗师协会联合推出，于星期四（10月29日）正式启动，首批共有60名学前教育中心校长参与。

接下来一年，大约400名学前中心校长将参与这项试点计划；他们来自PCF旗下约350所Sparkletots学前教育中心、36所Skool4Kidz，以及58所M.Y World学前教育中心。

负责这项计划的行动党心理健康小组成员、荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉在启动仪式上致辞时说，黄循财总理在今年国庆群众大会上宣布增加学前教育名额、降低费用等亲家庭措施，要让人们更安心地生儿育女。学前教育工作者是落实这些措施的关键，因此他们的心理健康应获得重视与支持。

临床研究显示，无论有无艺术基础，艺术创作都有助于降低压力荷尔蒙皮质醇的水平，让人放松。

谢秉辉受访时说，选择以艺术治疗作为支持学前教育工作者心理健康的起点，也是因为考虑到笔、蜡笔和画笔等材料都是幼儿园的现成用品，便于开展活动。

他指出，这项计划是先让学前中心校长掌握相关知识，再与教职团队分享，并按各中心的需求安排活动。

参与校长：教育工作者须保持积极心态 才能给孩子正能量

林邦第786座组屋行动党社区基金会Sparkletots学前中心的校长杨惠雯是率先体验艺术治疗的人员之一。她说，投身学前教育虽有成就感，却也充满挑战，教育工作者须保持积极、平衡的心态，才能把正能量带给孩子。

“艺术治疗让我们暂时放下工作、反思和充电，提醒我们先把自己照顾好，才能够以更好的状态回到课堂，支持孩子和同事。”

M.Y World学前教育中心区域经理王薇葳相信，会有不少教师对艺术治疗感兴趣，希望将所学与更多同事分享。

“虽然日常教学也有美术活动，但这个（艺术治疗）很特别，让我们特地腾出时间，利用为我们准备好的材料进行创作，静心感受自己的情绪。”