一名37岁马来西亚籍男子涉嫌利用改装汽车走私香烟，将超过400条及30包漏税香烟藏在车内多个暗格，企图从兀兰关卡入境我国，结果遭执法人员识破，当场起获大批私烟。

移民与关卡局星期四（10月29日）在脸书发文说，这起案件发生在10月7日，驻守在兀兰关卡的执法人员当时指示涉事车辆接受进一步检查，结果在车内多个经过改装的暗格中，发现超过400条及30包漏税香烟。

根据当局发布的照片，涉事车辆是一辆白色汽车。照片显示，大批起获的香烟堆放在打开引擎盖的车头位置，车内座椅旁也可见大量香烟。

其他照片则显示，汽车后车厢放有以黑色塑料袋覆盖的物品，车身部分面板也被拆开，露出内部的隐藏空间。

根据贴文，涉案的37岁马来西亚籍男司机已被捕。当局已将嫌犯及起获的香烟移交新加坡关税局作进一步调查。

移民与关卡局强调，当局将继续致力于促进贸易与通关便利，同时确保新加坡边境的安全。