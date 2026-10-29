我国接任亚细安国防部长会议主席职务。公共服务统筹部长兼国防部长陈振声强调，区域和平与稳定对新加坡的安全至关重要，各成员国须将对话化为行动，确保防务合作机制与时俱进，有效应对当前及新兴安全挑战。

陈振声星期三（10月28日）在菲律宾宿务出席第20届亚细安国防部长会议（ADMM）及第13届亚细安加八国防部长会议（ADMM-Plus），并于星期四（29日）的主席职务交接仪式上，从菲律宾防长特奥多罗手中接过2027年主席职务。

我国明年担任亚细安轮值主席国，主持亚细安国防部长会议是轮值主席国的职责之一。

国防部发文告说，在交接仪式上，陈振声肯定这两个平台多年来取得的进展，并重申新加坡致力于与各参与国密切合作，应对不断变化的安全挑战。

他指出，各国有责任携手合作，确保这两个平台能与时俱进，不仅应对当前挑战，也能应对新兴挑战。

亚细安加八国防部长会议由亚细安成员国及澳大利亚、中国、印度、日本、韩国、新西兰、俄罗斯和美国参与，是各国就区域安全课题开展对话与务实合作的平台。

在交接仪式前，陈振声在亚细安加八防长会议上，与各国防长就当前地缘政治形势及其对区域和平与安全的影响交换意见。

陈振声说，会议的开放与包容性质，有助于各国开展战略性和建设性对话，也为各国针对共同挑战开展务实合作提供独特平台。

“世界各国的愿景和能力各不相同，我们需要一个机制，让我们建立相互交织的双边与多边网络，推进共同利益。”

陈振声说，亚细安加八国防部长会议的开放与包容性质，有助于各国开展战略性和建设性对话，也为各国针对共同挑战开展务实合作提供独特平台。（国防部提供）

陈振声：亚细安防长会议继续发挥作用有赖各国合作

在亚细安国防部长会议结束后，陈振声在脸书发文说，他与各国防长讨论区域面对的安全挑战，以及如何携手应对。

“会议为我们提供了重要机会，即使彼此的看法不总是一致，也能坦诚交流、建立互信并寻求共识。”

陈振声强调，亚细安国防部长会议持续发挥作用不能视为理所当然。这有赖于每个成员国坚守承诺，并将对话化为行动。

他说：“新加坡将继续与伙伴一道，尽力为区域和平、稳定与安全作出贡献。”

陈振声在出席会议期间也分别与美国、东帝汶、菲律宾、老挝和印度代表会晤，重申致力于巩固双边关系，并通过多边防务机制加强协作。

美国：美新长期防务伙伴关系稳固

美国战争部在会后发文告说，美国战争部长赫格塞斯与陈振声重申新美长期防务伙伴关系稳固。

赫格塞斯说，美国将继续支持新加坡的能力建设、现代化工作及训练，也支持新加坡明年担任亚细安及亚细安加八防长会议主席国。

双方同意继续密切合作，推进在太平洋地区的共同安全利益，并加强双边防务关系。