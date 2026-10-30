本地近期两起虐童致死案件引发广泛讨论。年轻父母因长期虐待八个月大亲生男婴梁宇新（Trevor）致死，10月21日被判监；另一起生母与其男友虐待4岁女童江雨惠（Megan）致死并焚尸案，两名主犯已判刑，涉嫌协助弃尸的生母友人案件仍在审理。社会及家庭发展部星期四（10月29日）公布2026年《家暴趋势报告》也显示，中低风险的虐童案已连续三年增加，从2023年的2128起、前年的2373起增至去年的2476起。

虐童致死案件的庭审细节曝光，往往已是悲剧发生之后。幼小生命的逝去，也引发社会反思：本应是孩子避风港的家庭，为何沦为伤害之所？施暴背后又潜藏哪些风险因素？究竟哪些心理与现实因素会导致照顾者失控？

受访专家指出，育儿负担、家庭关系、心理健康及支援匮乏，都会削弱照顾者应对压力的能力。防范悲剧除了提供实际援助，也须及早识别风险，并降低求助门槛。

有帮手不等于父母会切实感到支持

照料幼童是一项身心挑战。新加坡社科大学心理学讲师兼Action Potential心理诊所经理洪健勤分析，父母过激行为往往与经济陷入困境、感情纠纷及照护责任繁重等多重压力交织有关。父母若难以调节情绪，或将暴力视为管教手段，风险也将提高。

在梁宇新案中，涉案夫妻平日聘有保姆，周末有长辈协助照料，却仍酿成悲剧。但心理健康与辅导机构A Kind Place创办人兼临床心理学家黄诗晶指出，身边有人帮忙不意味着父母会切实感到支持。此外，聘请帮手虽减轻劳累，却可能带来额外经济压力。

洪健勤补充，防范暴力不能仅靠物质援助，还须协助父母调节情绪、建立合理期待，并完善支持网络。“若暴力事件已经发生，甚至升级，就必须立即确保孩子安全。”

求助门槛也是一大障碍。据洪健勤观察，不少父母将求助视为承认失败。耻辱感、担忧外界批判，甚至害怕失去育儿主导权，都让他们即使在困境中，也难以开口求助。

黄诗晶补充，社会不应断定患产后抑郁的父母不爱孩子，而是应该给予他们支持，并协助他们寻求治疗。不过，无论压力多大，都不能成为父母对孩子施暴的借口。

心理辅导中心Safe Expanse心理治疗师胡佳慧则指出，亲友有时因为担心过度干涉，反而未能察觉父母的情绪困扰。她认为，社会应营造包容氛围，让父母能坦承自身困境并主动求助，而不必担心受到批判。

察觉预警信号 及时平复情绪

新手父母难免感到疲惫，但若负面情绪持续加剧，甚至影响自理或照护能力，则应尽快寻求专业协助。胡佳慧提醒，即使只是一时动过伤害孩子的念头，也必须正视并及时评估，避免恶劣情绪演变为严重危机。

新加坡儿童会首席临床心理学家邢诒岱也分析，父母濒临崩溃的预警信号包括心情持续高度紧绷、极度倦怠，或在孩子停止哭闹后仍无法放松。随着心理耗竭加剧，父母可能出现认知偏差，甚至将婴儿的生理需求误解为“恶意作对”，进而引发不良反应。

邢诒岱强调，若察觉自身情绪濒临失控，首要原则是确保婴儿安全：先将婴儿安全仰卧放于婴儿床内；随后暂时离开房间，平复情绪后再向他人求助。

守望邻里绝非“多管闲事”

防范育儿悲剧不能仅靠家庭单方面支撑，亲友与社区网络同样关键。新加坡儿童会高级总监兼家庭服务组组长陈美如建议，周围人的支持可以从日常做起，例如定期问候、分担家务或短暂代为看顾，让身心俱疲的照顾者获得喘息时间。倾听与情绪支持同样重要。

陈美如认为，孩子不仅是家庭成员，也是社区一分子。主动关怀绝非“多管闲事”，邻里间及时的关心往往能在关键时刻扭转危机。

受访专家呼吁，为人父母没有标准答案。面对挫折，父母不必苛求完美，关键是察觉自身极限并坦然求助。唯有照顾好自己，才能更好守护孩子。

凡涉及暴力或儿童安全隐忧，公众可拨打全国防暴及性骚扰热线1800-777-0000。若面临情绪困扰，可拨打全国心理援助热线1771，或发短信至6669 1771，或上网mindline.sg。（部分人名译音）